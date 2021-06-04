«Транснефть» поможет в модернизации сельских школ в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме губернатор Алексей Дюмин и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев подписали соглашение о социально-экономическом развитии населенных пунктов Тульской области.



Алексей Дюмин поблагодарил Николая Токарева за реализацию важных для жителей региона социальных проектов и инициатив. Губернатор отметил, что «Транснефть» — социально ответственный партнер Тульской области. Компания поддержала регион в закупке передвижных медицинских комплексов, оснащении образовательных учреждений в отдаленных населенных пунктах.

– Сегодняшнее соглашение является продолжением этого сотрудничества. Правительство региона приветствует инициативы компании и будет поддерживать их реализацию, — подчеркнул глава региона.

Николай Токарев отметил, что компания оказывает системную помощь региону, и сообщил, что в рамках соглашения планируется модернизировать инфраструктуру сельских школ с малой численностью.