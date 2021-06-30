Новый мир после пандемии будет музейным

Тула сейчас в такой работе – образец, поэтому не случайно, что презентационные и экспертно-методические мероприятия прошли в атриуме Тульского кремля.

Душу музеев создают люди

Тульская область – без преувеличения третий музейный центр России, уступающий по числу федеральных и региональных музеев лишь Москве и Санкт-Петербургу. В цифрах это выглядит так: 5 федеральных, 18 государственных, 33 муниципальных, частных и ведомственных музеев, у многих из которых открыты еще и филиалы. Всего на территории области осуществляют деятельность более 100 музеев. По меркам России, да и не только России, это очень много.

Впрочем, Тула поражает не только обилием музеев, но и качеством. Так, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, рассказывая об истории открытия филиала ГИМа на улице Металлистов, подчеркнул, что отношение к Тульскому филиалу – как к любому другому подразделению главного музея страны. Ну а о том, что этот музей самый главный, достаточно красноречиво говорит его адрес: Красная площадь, дом 1. Во всем мире никаких других пояснений к такому адресу не требуется.

О коллективе Тульского филиала Алексей Константинович отзывается очень высоко – штат маленький, но с уникальным профессионализмом. И качество выставок, которые показывают в Туле, – высочайшего уровня. Очень скоро откроется выставка об истории династии Романовых, вслед за ней – коллекция работ Фаберже из фондов ГИМа. На Красной площади, 1 не скупятся на шедевры из своей коллекции.

По мнению статс-секретаря – заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, такие примеры музейного развития, какие показывает Тула, в целом по стране – пока единичные. Причем в качестве главных точек притяжения она назвала не только традиционные кремль и Музейный квартал, но и «восхитительные малые города» области, которые после подготовки к празднованию 500-летия Засечной черты обрели новый облик. Тульский проект, как считает Алла Юрьевна, – флагманский, модельный для всей России.

Особенно важно, что работа по сохранению богатого исторического наследия региона волнует не только музейщиков. Председатель Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Воробьев рассказал о партийном проекте по развитию внутреннего туризма Тульской области «Своими глазами», который с 2016 года реализуется депутатом Государственной Думы, членом фракции «Единая Россия» Николаем Петруниным.

Николай Воробьев – Зачастую люди из одного района не очень даже представляют, какие музеи, памятные места есть у их соседей. Такие поездки знакомят туляков с интересными местами. В этом году для наших ребятишек, совместно с правительством области, проводился конкурс, посвященный полету Юрия Гагарина, а победители побывали в Музее космонавтики в Калуге. И таких примеров уже много.

За шесть лет участниками проекта «Своими глазами» стали более десяти тысяч жителей региона из всех муниципальных образований, которые посетили более пятидесяти культурно-исторических объектов. Число предлагаемых маршрутов приближается к двум десяткам. В этих поездках туляки знакомятся с уникальными местами области, жизнью и деятельностью знаменитых людей, чья судьба связана с тульским краем – командиром «Варяга» В. Ф. Рудневым, ученым А. Т. Болотовым, художником В. Д. Поленовым, писателем Л. Н. Толстым.

Мы гордимся великим наследием, которое у нас есть. Но музеи – это не только хранилища экспонатов. В первую очередь это душа. Душу создают люди – сотрудники наших музеев.

Музеи всей страны, объединяйтесь!

О том, как на деле проходит сотрудничество тульских музеев и федерального центра, мы поговорили с директором музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатериной Толстой. По словам Екатерины Александровны, в Ясной еще в начале нулевых задумались о том, что не надо ждать предложений из центра, надо самим формировать музейные планы. Ясная Поляна уже много лет работает над реализацией проекта «Русские усадьбы», в котором участвуют также Калужская, Рязанская, Орловская области. Сами разработали литературный маршрут, объединяющий Московскую, Тульскую и Орловскую области.

– Мы очень рады, что Министерство культуры РФ формирует межмузейные, межрегиональные маршруты. Интерес к ним огромный. Чтобы разнообразить отдых наших посетителей, мы создали даже единый событийный межмузейный календарь. Туристы, которые планируют отдых на выходные, могут, к примеру, сначала побывать на яблочном фестивале в Ясной Поляне, а на следующий день поехать на другой фестиваль в Спасское-Лутовиново. Мы хотели бы, чтобы и наши филиалы тоже участвовали в таких маршрутах. Минкульт, с учетом наших предложений, идет на создание культурно-познавательных маршрутов.

Совещание, проходившее в Туле, Екатерина Толстая оценивает как важное событие для музейного сообщества, поскольку оно дает возможность объединиться.

– Межмузейная коллаборация, то есть сотрудничество, очень важна в современном мире. Чтобы привлечь как можно больше посетителей, нужно как можно больше показать культурных объектов и достопримечательностей. Очень важен диалог взаимодействия турбизнеса и музеев. Какой бы ни был известный музей, продвижение туристического продукта, программы обязательно нужно.

Кооперация музейного сообщества и включение тульских музеев в проекты Министерства культуры повысит их статус и даст им новые возможности. Сегодня федеральные, региональные и муниципальные музеи обладают уникальным интересным контентом и серьезно работают над своим продвижением, в том числе в сети Интернет. В период пандемии люди стали в двенадцать раз чаще обращаться к электронным ресурсам музеев. Наша задача – идти в ногу со временем и выходить на международный туристический рынок, – считает министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Соглашение о сотрудничестве с Третьяковской галереей

Один из самых важных тезисов, который время от времени озвучивали многие гости и участники мероприятия, – огромное количество людей сейчас думает, куда бы поехать после пандемии. Когда границы откроют, ожидается повышенный интерес к российским, тульским в частности, музеям со стороны туристов. Такие предпосылки есть. Но формировать этот интерес надо уже сейчас, пока есть время.

Зарубежных туристов тоже ждут и видят в них большой потенциал для развития музейной работы. К примеру, как рассказала Алла Манилова, накануне пандемии в Тулу приезжали участники Российско-финляндского форума. Они были страшно удивлены увиденным: совсем не ожидали, что сравнительно недалеко от финской границы есть такой кладезь культурного и исторического наследия.

Участников совещания в видеообращении приветствовал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. По его наблюдениям, туристическое развлечение сейчас насыщается серьезным историко-культурным содержанием. А после пандемии новый мир будет музейным. Музеи стали более глубокими в рассказе о себе; всё это меняет туризм, он становится более серьезным, познавательным. И музейное насыщение туризма увеличивает его роль как хранителя национального духа.

На форуме обсуждались важные для всего музейного сообщества вопросы развития туризма: какие инструменты продвижения сейчас работают, а какие уже устарели? Как должна выглядеть современная информационная продукция музеев? Как должен меняться сам музей, чтобы оставаться объектом притяжения современных туристов?

В рамках презентации проекта «Музейные маршруты России» состоялось подписание ряда важных соглашений о сотрудничестве представителей тульских и федеральных музеев. В частности, тульские музейщики подписали соглашения с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», московским Музеем Победы, с Третьяковской галереей. Это позволит тульским специалистам перенимать опыт крупнейших музеев страны и реализовывать совместные проекты.