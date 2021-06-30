На Тульскую область надвигается гроза

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три часа в регионе местами ожидается гроза. Порывы ветра могут достигнуть 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При грозе, если вы находитесь в доме:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

во время грозы нельзя купаться в водоемах;

во время грозы не следует ездить на велосипеде;

если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Обратите внимание, что МЧС России не прогнозирует метеоусловия, а рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра.