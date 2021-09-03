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«Дикая Мята», дом №1: на поле фестиваля построят первый дом

«Дикая Мята», дом №1: на поле фестиваля построят первый дом

Дом появится на поле у деревни Бунырево уже этой зимой.

Первый дом станет началом масштабной стройки. К фестивалю на поле появятся десять модульных домов, в которых будут отдыхать гости музыкального кемпинга. 

Кроме того, планируется строительство коворкинга с панорамным остеклением, который будет работать круглый год. На территории «Дикой Мяты» можно будет не только комфортно отдыхать, но и работать. Инфоцентр станет стационарным и технологичным, в проекте развития территории — создать с партнерами фестиваля несколько именных глэмп-кварталов, чтобы зрители фестивалей могли жить с комфортом.

Всё начнется уже в этом году с «Дикой Мяты», дом №1: окна в пол, просторный балкон, веранда, офис на десять человек и открытая кухня для съемок программы «Есть и Пить». Здесь будет жить и работать команда фестиваля.

Дом — первый шаг в идее организаторов «Дикой Мяты» построить круглогодичный музыкальный кемпинг.

Напомним, в 2022 году «Дикая Мята» удивит гостей новыми форматами и масштабными обновлениями: теперь это два музыкальных уик-энда, 10-дневный кемпинг и больше 150 концертов. Хотя опен-эйр сильно изменится, любимый зрителями формат останется.

17-19 июня состоится та самая мультижанровая «Дикая Мята», которую любят и ждут поклонники фестиваля. Теперь ее официальное название — «Дикая Мята Green». В эти даты выступят The Hatters, «Нервы», «Тараканы!», «Несчастный Случай», «Кирпичи», «кис-кис», «Дети Picasso», «Папин Олимпос», Wildways и другие.

20-23 июня гости «Дикой Мяты Green» смогут комфортно разместиться в Yellow Camp — кемпинге с музыкальной программой. Посетителей ждут творческие встречи с музыкантами, полноценные экскурсии по Туле, гастрошоу, участие в съемках программ Mint Music Home, «Есть и Пить» и многое другое.

24-26 июня впервые состоится «Дикая Мята Violet» — музыкальный уик-энд с акцентом на электронное звучание. Лайн-ап будет объявлен в течение нескольких ближайших месяцев. Уже подтверждены выступления Ивана Дорна, Cheese People, Эрики Лундмоен, Oligarkh, Даны Соколовой, Guru Groove Foundation. Также гости фестиваля увидят сеты диджеев Федора Фомина и Александра Нуждина.

Сюжет: Дикая мята - 2021
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