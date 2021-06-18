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В Туле из-за ремонта дороги на улицах Металлургов и Октябрьской трамваи и троллейбусы изменят схему движения

В Туле из-за ремонта дороги на улицах Металлургов и Октябрьской трамваи и троллейбусы изменят схему движения

Будьте внимательны.

В связи с ремонтом дорожного покрытия на улицах Октябрьской и Металлургов троллейбусы и трамваи будут следовать по измененной схеме.

Движение троллейбусов 18 и 19 июня с 21.00 до 5.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

1

ул. Малые Гончары —

ст. Южная

Пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский вокзал

4

ст. Южная —

пос. Горелки

Пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Луначарского

6

Московский вокзал —

пос. Горелки

Ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Луначарского

Движение трамваев с 18 по 20, 25, 26, 29, 30 июня, с 15 июля по 1 августа с 22.00 до 5.00 и с 21 по 24, 27, 28 июня, с 1 по 14 июля с 20.00 до 5.00:

№ м-та

Наименование маршрута

Схема движения

7

Стадион «Металлург» —

Щегловская Засека

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека

9

Московский вокзал —

стадион «Металлург»

Ул. Коминтерна — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова -Депо

10

Стадион «Металлург» —

Кондитерская фабрика

Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

13

пос. Менделеевский —

стадион «Металлург»

Пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — Депо
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:56 0
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