В Туле из-за ремонта дороги на улицах Металлургов и Октябрьской трамваи и троллейбусы изменят схему движения
Будьте внимательны.
В связи с ремонтом дорожного покрытия на улицах Октябрьской и Металлургов троллейбусы и трамваи будут следовать по измененной схеме.
Движение троллейбусов 18 и 19 июня с 21.00 до 5.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
1
|
ул. Малые Гончары —
ст. Южная
|
Пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский вокзал
|
4
|
ст. Южная —
пос. Горелки
|
Пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Луначарского
|
6
|
Московский вокзал —
пос. Горелки
|
Ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Луначарского
Движение трамваев с 18 по 20, 25, 26, 29, 30 июня, с 15 июля по 1 августа с 22.00 до 5.00 и с 21 по 24, 27, 28 июня, с 1 по 14 июля с 20.00 до 5.00:
|
№ м-та
|
Наименование маршрута
|
Схема движения
|
7
|
Стадион «Металлург» —
Щегловская Засека
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Кутузова — ул. Кирова — ул. Щегловская Засека
|
9
|
Московский вокзал —
стадион «Металлург»
|
Ул. Коминтерна — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова -Депо
|
10
|
Стадион «Металлург» —
Кондитерская фабрика
|
Депо — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — Демидовский путепровод — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе
|
13
|
пос. Менделеевский —
стадион «Металлург»
|
Пр. Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — Депо