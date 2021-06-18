В Туле из-за ремонта дороги на улицах Металлургов и Октябрьской трамваи и троллейбусы изменят схему движения

В связи с ремонтом дорожного покрытия на улицах Октябрьской и Металлургов троллейбусы и трамваи будут следовать по измененной схеме.

Движение троллейбусов 18 и 19 июня с 21.00 до 5.00:

№ м-та Наименование маршрута Схема движения 1 ул. Малые Гончары — ст. Южная Пр. Ленина — ул. Советская — Красноармейский пр. — Московский вокзал 4 ст. Южная — пос. Горелки Пр. Ленина — ул. 9 Мая — ул. Болдина — ул. Дм. Ульянова — ул. Первомайская — пр. Ленина — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Луначарского 6 Московский вокзал — пос. Горелки Ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Луначарского

Движение трамваев с 18 по 20, 25, 26, 29, 30 июня, с 15 июля по 1 августа с 22.00 до 5.00 и с 21 по 24, 27, 28 июня, с 1 по 14 июля с 20.00 до 5.00: