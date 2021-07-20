Музыкант-инвалид из Тулы: «Давайте сделаем на «Дикой Мяте» доступную музыкальную среду!»

Тульский музыкант с ограниченными возможностями здоровья, в прошлом– наш коллега-журналист Сергей Бирюк предложил организовать на фестивале «Дикая Мята» будущего года еще одну сцену — социальную.

Myslo уже рассказывал историю Сергея.

– Музыкальный фестиваль с доступной средой для инвалидов, не имеющий аналогов в стране, привлек мое внимание, — говорит Сергей Бирюк. — После переноса друзья «Дикой Мяты» запустили акцию #мятапрорвемся, фестиваль принимал донаты и финансовую помощь правительства Тульской области. И я подумал: чем лично я, музыкант с инвалидностью, для которого организаторы постарались обустроить доступную среду на фестивальном поле, могу помочь любимой «Мяте»?

Сергей создал собственную one-man-band-группу под названием iСерёДЖА. Он сам пишет песни, записывает их при помощи приложения GarageBand на IPad и микрофона.

– Я записал на планшете первый сингл из шести песен и назвал его «План Б.», ведь донаты, помощь музыкантов, партнеров и есть, по сути, тот самый запасной план. А отчаиваться нельзя никогда, в какую бы сложную ситуацию ты ни попал!

Сегодня iСерёДЖА готов на безвозмездной основе предложить организаторам результаты своего труда.

– Считаю, что «Дикой Мяте» нужно сделать следующий шаг — создать на территории фестиваля доступную музыкальную среду, или социальную сцену для музыкантов с ограниченными возможностями здоровья, — предлагает Сергей. — Такого еще в мире никто не делал, и это было бы действительно ЛЕГЕНДАРНО!

Представляем несколько песен Сергея.