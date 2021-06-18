На Центральную Россию обрушится аномальная жара

В предстоящие дни в Центральной России будет господствовать малооблачный антициклон. Из-за этого уже в ближайшие выходные столбики термометров устремятся к 30-градусной отметке.

На следующей неделе зной усилится. Так, в Тульской области ожидается до +32 градусов.

Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», 22 июня вероятен повтор и даже падение рекорда 1917 года, когда метеорологи зафиксировали +31,8°, а 23 июня может состояться еще один рекорд с падением предыдущего достижения 1948 года (+33,6°).

Есть вероятность, что в среду воздух раскалится до абсолютного температурного максимума за всю метеорологическую историю наблюдений, который держится с 1901 года. Тогда термометры показали +34,7°.

Из-за аномально-жаркой погоды повысится пожароопасность до высокой и чрезвычайной степени.