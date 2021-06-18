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На Центральную Россию обрушится аномальная жара

На Центральную Россию обрушится аномальная жара

В некоторых регионах ожидается +35°С.

В предстоящие дни в Центральной России будет господствовать малооблачный антициклон. Из-за этого уже в ближайшие выходные столбики термометров устремятся к 30-градусной отметке.
 
На следующей неделе зной усилится. Так, в Тульской области ожидается до +32 градусов.
 
 
Как сообщают синоптики погодного центра «Фобос», 22 июня вероятен повтор и даже падение рекорда 1917 года, когда метеорологи зафиксировали +31,8°, а 23 июня может состояться еще один рекорд с падением предыдущего достижения 1948 года (+33,6°).
 
Есть вероятность, что в среду воздух раскалится до абсолютного температурного максимума за всю метеорологическую историю наблюдений, который держится с 1901 года. Тогда термометры показали +34,7°.
 
Из-за аномально-жаркой погоды повысится пожароопасность до высокой и чрезвычайной степени.
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:10 +4
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