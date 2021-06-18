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Алексей Дюмин – организаторам фестиваля «Дикая мята»: «Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин – организаторам фестиваля «Дикая мята»: «Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание»

Губернатор пообещал найти способ компенсировать часть финансовых потерь.

18 июня губернатор Алексей Дюмин встретился с генеральным продюсером фестиваля «Дикая мята» Андреем Клюкиным и генеральным директором ООО «Центр событийного туризма» Адрианом Хмельницким.

Глава региона отметил, что Тульская область гордится тем, что именно она стала площадкой для ежегодного проведения фестиваля. За последние два дня эпидемиологическая ситуация в Тульской области и соседних субъектах страны кардинально поменялась. Число заболевших коронавирусом и госпитализированных резко возросло. В адрес регионального правительства были направлены жесткие рекомендации Роспотребнадзора о введении дополнительных ограничительных мер. В связи с этим было принято нелегкое решение о введении запрета на все концертно-развлекательные мероприятия, а также ряда других ограничений в регионе.

- Понимаю, что произошел форс-мажор, который создал критическую ситуацию для вас как организаторов, для участников и гостей фестиваля. Но жизнь и здоровье людей — на первом месте. Мы обязательно найдем способ компенсировать вам часть потерь. Я дам соответствующее поручение председателю правительства. Приносим искренние извинения и рассчитываем на ваше понимание, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Андрей Клюкин отметил, что регион был активно вовлечен в подготовку фестиваля, помогал с оборудованием площадки и обеспечением мер безопасности.

- Это было тяжелое решение для всех, но мы понимаем сложившуюся ситуацию. Сейчас для нас главное — работа с посетителями и возмещение средств за приобретенные билеты, — сказал генеральный продюсер фестиваля.

Сюжет: Дикая мята - 2021
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