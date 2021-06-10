новости
новости
Регистрация
Печальная история фитнес-клуба «Легенда»: суд ликвидировал ООО из-за жалоб туляков

Печальная история фитнес-клуба «Легенда»: суд ликвидировал ООО из-за жалоб туляков

Иск в судебный орган подавал Роспотребнадзор в интересах клиентов.

Зареченский районный суд удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора по Тульской области о ликвидации за неоднократные нарушения прав потребителей ООО «Аурафит» (нарушении требований правил предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг).

Напомним, поводом для иска послужили неоднократные обращения потребителей с жалобами на противоправные действия ответчика, носящие системный характер. Нарушения никто добровольно не устранял, это наносило вред имуществу потребителей.

4 июня в суде приняли решение о ликвидации ООО «Аурафит». Решение пока не вступило в законную силу (дело № 2−995/2021).

 
О том, как из-за пандемии закрывался клуб «Легенда», Myslo в интервью рассказывал прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин:
 

Артур Зенкин

– Изначально у ООО «Аурафит» было два клуба: один на ул. Металлургов, второй на ул. Галкина. Из-за пандемии весной и летом этого года занятия в фитнес-клубах были запрещены, клуб начал нести убытки, стала образовываться задолженность по зарплате, налоговым, арендным и коммунальным платежам. Проблемы предпринимателя росли как снежный ком. По фактам невыплаты зар­платы прокуратура подавала иски в суд. Счета предпринимателя арестовали, а все поступающие на счет общества средства списываются в счет погашения указанного долга.
 
 
 
Сюжет: Закрытие фитнес-клуба «Легенда»
Суд удовлетворил иски в защиту клиентов фитнес-клуба «Легенда». Но получат ли туляки свои деньги?
Жизнь Тулы и области
Суд удовлетворил иски в защиту клиентов фитнес-клуба «Легенда». Но получат ли туляки свои деньги?
3 декабря 2020, в 12:48, 25 2816 1
Почему на самом деле закрылся тульский фитнес-клуб «Легенда»
Жизнь Тулы и области
Почему на самом деле закрылся тульский фитнес-клуб «Легенда»
24 ноября 2020, в 16:19, 97 8525 5
Фитнес-клуб «Легенда» закрыт: как тулякам вернуть деньги за абонементы
Жизнь Тулы и области
Фитнес-клуб «Легенда» закрыт: как тулякам вернуть деньги за абонементы
6 ноября 2020, в 10:15, 25 6730 2
Тульский фитнес-клуб «Легенда» о причинах прекращения работы: «Арендодатель не пускает нас в помещение!»
Жизнь Тулы и области
Тульский фитнес-клуб «Легенда» о причинах прекращения работы: «Арендодатель не пускает нас в помещение!»
25 августа 2020, в 17:55, 24 5188 3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:52 +3
Другие статьи по темам
Событие
ЛегендафитнеспандемияАурафит
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Станиславского движение стало трехполосным
В Туле на ул. Станиславского движение стало трехполосным
Люди Ясной Поляны. 100 лет знаменитому музею-усадьбе
Люди Ясной Поляны. 100 лет знаменитому музею-усадьбе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.