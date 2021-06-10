Печальная история фитнес-клуба «Легенда»: суд ликвидировал ООО из-за жалоб туляков

Иск в судебный орган подавал Роспотребнадзор в интересах клиентов.

Зареченский районный суд удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора по Тульской области о ликвидации за неоднократные нарушения прав потребителей ООО «Аурафит» (нарушении требований правил предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг).

Напомним, поводом для иска послужили неоднократные обращения потребителей с жалобами на противоправные действия ответчика, носящие системный характер. Нарушения никто добровольно не устранял, это наносило вред имуществу потребителей.

4 июня в суде приняли решение о ликвидации ООО «Аурафит». Решение пока не вступило в законную силу (дело № 2−995/2021).

О том, как из-за пандемии закрывался клуб «Легенда», Myslo в интервью рассказывал прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин: