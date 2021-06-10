Печальная история фитнес-клуба «Легенда»: суд ликвидировал ООО из-за жалоб туляков
Иск в судебный орган подавал Роспотребнадзор в интересах клиентов.
Зареченский районный суд удовлетворил исковые требования Управления Роспотребнадзора по Тульской области о ликвидации за неоднократные нарушения прав потребителей ООО «Аурафит» (нарушении требований правил предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг).
Напомним, поводом для иска послужили неоднократные обращения потребителей с жалобами на противоправные действия ответчика, носящие системный характер. Нарушения никто добровольно не устранял, это наносило вред имуществу потребителей.
4 июня в суде приняли решение о ликвидации ООО «Аурафит». Решение пока не вступило в законную силу (дело № 2−995/2021).
О том, как из-за пандемии закрывался клуб «Легенда», Myslo в интервью рассказывал прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин:
Артур Зенкин
– Изначально у ООО «Аурафит» было два клуба: один на ул. Металлургов, второй на ул. Галкина. Из-за пандемии весной и летом этого года занятия в фитнес-клубах были запрещены, клуб начал нести убытки, стала образовываться задолженность по зарплате, налоговым, арендным и коммунальным платежам. Проблемы предпринимателя росли как снежный ком. По фактам невыплаты зарплаты прокуратура подавала иски в суд. Счета предпринимателя арестовали, а все поступающие на счет общества средства списываются в счет погашения указанного долга.
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