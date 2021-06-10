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В Туле на ул. Станиславского движение стало трехполосным

В Туле на ул. Станиславского движение стало трехполосным

Новая схема действует с 10 июня.

В Туле на ул. Станиславского, на участке от ул. Н. Руднева до проспекта Ленина, изменено количество полос. С 10 июня движение будет осуществляться по трем полосам. Установлены соответствующие дорожные знаки.

Как сообщает городская администрация, новая схема была принята для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству просит жителей города учесть данную информацию при планировании своих поездок.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:58 +1
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