Тульский фитнес-клуб «Легенда» о причинах прекращения работы: «Арендодатель не пускает нас в помещение!»

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В связи с этим администрация клуба обратилась в суд.

В редакцию Myslo обратились обеспокоенные клиенты фитнес-клуба «Легенда», расположенного на ул. Металлургов, 89-а. По их словам, помещение закрыто несколько месяцев, а администрация клуба не поясняет, с чем это связано.

В соцсетях «Легенды» клиенты пишут гневные сообщения:

— Как можно получить деньги за купленный абонемент? Зал закрыт по непонятным причинам, телефон не отвечает, информации нет, — пишет Евгений К. — Уважаемые сотрудники «Легенды»! Вместо того чтобы кормить своих посетителей обещаниями открытия клуба, дайте лучше объяснение – сколько ещё ждать? Другие клубы открылись в день снятия ограничений, у вас же никакого намека даже на подготовку к открытию. Не стоит держать людей в неведении, дайте нормальный комментарий! — возмущается Анна П. — Ребятушки, давайте соберём подписи и дружно в прокуратуру заявление подадим, — пишет Анастасия С.

Сегодня, 25 августа, в Instagram фитнес-клуба наконец появилось разъяснение для клиентов. Оказывается, туляки стали заложниками странной истории.

– С 26 марта по 1 июля 2020 года фитнес-клуб «Легенда» (ул. Металлургов, 89-а) был закрыт согласно указу губернатора Тульской области от 25 марта 2020 г. №16. Со 2 июля 2020 года клуб закрыт на неопределенный период по одностороннему необоснованному действию арендодателя, который закрыл арендатору доступ в помещение.

Руководство фитнес-клуба предприняло все шаги для возобновления работы клуба, которые были проигнорированы арендодателем, все попытки провести переговоры были отклонены.

По данному факту руководством фитнес-клуба подан иск в суд г. Тулы.

Руководство фитнес-клуба приносит своим клиентам и сотрудникам извинения за сложившуюся ситуацию и будет сообщать информацию о развитии событий, — указано в Инстаграме.

Администрация клуба сообщает, что клиенты могут посещать фитнес-клуб «Легенда» на ул. Галкина, 3.

– Если вы не имеете желания или возможности посещать данный клуб, сообщаем, что срок действия вашего абонемента будет продлен на срок закрытия клуба.

Судя по всему, о возврате денег за купленные абонементы речь пока не идет.