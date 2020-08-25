Тульский фитнес-клуб «Легенда» о причинах прекращения работы: «Арендодатель не пускает нас в помещение!»
В связи с этим администрация клуба обратилась в суд.
В редакцию Myslo обратились обеспокоенные клиенты фитнес-клуба «Легенда», расположенного на ул. Металлургов, 89-а. По их словам, помещение закрыто несколько месяцев, а администрация клуба не поясняет, с чем это связано.
В соцсетях «Легенды» клиенты пишут гневные сообщения:
Сегодня, 25 августа, в Instagram фитнес-клуба наконец появилось разъяснение для клиентов. Оказывается, туляки стали заложниками странной истории.
– С 26 марта по 1 июля 2020 года фитнес-клуб «Легенда» (ул. Металлургов, 89-а) был закрыт согласно указу губернатора Тульской области от 25 марта 2020 г. №16. Со 2 июля 2020 года клуб закрыт на неопределенный период по одностороннему необоснованному действию арендодателя, который закрыл арендатору доступ в помещение.
Руководство фитнес-клуба предприняло все шаги для возобновления работы клуба, которые были проигнорированы арендодателем, все попытки провести переговоры были отклонены.
По данному факту руководством фитнес-клуба подан иск в суд г. Тулы.
Руководство фитнес-клуба приносит своим клиентам и сотрудникам извинения за сложившуюся ситуацию и будет сообщать информацию о развитии событий, — указано в Инстаграме.
Администрация клуба сообщает, что клиенты могут посещать фитнес-клуб «Легенда» на ул. Галкина, 3.
– Если вы не имеете желания или возможности посещать данный клуб, сообщаем, что срок действия вашего абонемента будет продлен на срок закрытия клуба.
Судя по всему, о возврате денег за купленные абонементы речь пока не идет.