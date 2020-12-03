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Суд удовлетворил иски в защиту клиентов фитнес-клуба «Легенда». Но получат ли туляки свои деньги?

Суд удовлетворил иски в защиту клиентов фитнес-клуба «Легенда». Но получат ли туляки свои деньги?

О том, что дела выиграны в судах, рассказали в Роспотребнадзоре.

Четыре иска в защиту клиентов фитнес-клуба «Легенда» (ООО «Аурафит») о взыскании суммы, уплаченной по договору, пени (неустойки) за просрочку выполнения требования потребителя, штрафа и компенсации морального вреда были рассмотрены в судах и удовлетворены в один день. Об этом сообщило Управление Роспотребнадзора по Тульской области.
 
Напомним, люди заключили договоры на оказание услуг с клубом – купили абонементы.
 
Однако из-за коронавирусных ограничений ООО «Аурафит» временно приостановило свою деятельность и более не возобновило ее.
 
Потребители, воспользовавшись своим правом на односторонний отказ от исполнения договора на оказание услуг, потребовали от ООО «Аурафит» в претензионном порядке возвратить уплаченные за абонемент денежные средства. Но требования потребителей не были исполнены. После обращения клиентов Роспотребнадзор подал в суды иски в защиту прав потребителей.
 
Но, как известно, выиграть суд мало. Было бы чем платить по долгам владельцам ООО «Аурафит». А ситуация непростая.
 
 
Как рассказал Myslo прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин, «на счету организации нет денежных средств и нет имущества, на которые потом можно обратить взыскание».
 
Так что, возможно, судебный выигрыш — не самый лучший вариант для клиентов.
 
– Сейчас директор «Легенды» ищет инвестора, чтобы дать клубам новую жизнь, и параллельно ведёт переговоры о том, чтобы клиенты по имеющимся абонементам могли заниматься в других спортклубах Тулы, — говорит Зенкин.
 
Материал о том, как закрывался клуб «Легенда», можно прочитать здесь.
 
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 12:48 0
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