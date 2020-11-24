Почему на самом деле закрылся тульский фитнес-клуб «Легенда»

Как сейчас обстоят дела у «Легенды» и что делать тем, кто купил абонементы?

Об этом Myslo рассказал прокурор Зареченского района Тулы Артур Зенкин.

Артур Зенкин – По клубу «Легенда» в прокуратуру поступило очень много обращений. И по невыплате зарплаты, и по купленным и нереализованным абонементам. Изначально у ООО «Аурафит» было два клуба : один на ул. Металлургов, второй на ул. Галкина. Из-за пандемии весной и летом этого года занятия в фитнес-клубах были запрещены, клуб начал нести убытки, стала образовываться задолженность по зарплате, налоговым, арендным и коммунальным платежам.

Проблемы предпринимателя стали расти как снежный ком. Сейчас долги по аренде помещений и оборудования, задолженность за коммунальные услуги составляют более 1 млн руб., по невыплате заработной платы — более 1,2 млн рублей.

По фактам невыплаты зар­платы прокуратурой района на всю сумму задолженности поданы исковые заявления в суд в интересах работников. Уже вынесены судебные приказы, которые направлены судебным приставам. Все поступающие на счет общества средства списываются в счет погашения указанного долга.

По словам Зенкина, директор ООО и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты в установленный срок. Также информация о наличии задолженности по зарплате направлена в следственный комитет для проведения проверки в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Что делать людям, которые приобрели абонементы, но не могут заниматься в «Легенде» в связи с закрытием?

– Сейчас директор «Легенды» ищет инвестора, чтобы дать клубам новую жизнь и параллельно ведёт переговоры о том, чтобы клиенты по имеющимся абонементам могли заниматься в других спортклубах Тулы, – говорит Зенкин.

Можно обратиться в суд с иском о расторжении договора купли-продажи абонемента, но на счету организации нет денежных средств и нет имущества, на которые потом можно обратить взыскание.

А если предприниматель обанкротится, то с него и взять будет нечего?

– Если вести речь о последующем признании общества банкротом, то сейчас ситуация изменилась.

В июле 2017 года в федеральный закон о банкротстве внесли изменения: директор и учредитель предприятия теперь несут субсидиарную ответственность за образовавшиеся долги, если их действия привели к банкротству. Так что в крайнем случае, если клуб обанкротится и платить по долгам ему будет нечем, пострадавшие могут предъявить иски к директору клуба как к контролирующему должника лицу.