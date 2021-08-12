Гендиректор фитнес-клубов «Легенда» пойдет под суд: СК арестовал его имущество на 3,6 млн рублей

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Следственными органами Следственного комитета России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Москвы.

Генеральный директор ООО «Аурафит» (фитнес-клубы «Легенда») обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше 3 месяцев заработной платы, полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенные из иной личной заинтересованности руководителем организации).

По данным следствия, в период с 1 марта 2020 года по 28 января 2021 года в городе Туле руководитель организации, при наличии необходимой суммы денежных средств и реальной возможности для погашения задолженности по заработной плате и иных установленных законом выплат, давал указание главному бухгалтеру об оформлении документов о расходовании денежных средств организации на иные цели, не связанные с выплатой заработной платы и погашением по ней задолженности.

Таким образом, в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 36 работниками на общую сумму более 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время необходимые следственные действия проведены, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках расследования уголовного дела судом удовлетворено ходатайство следователя СК о наложении ареста на имущество обвиняемого стоимостью более 3,6 миллионов рублей.

буква закона Право на вознаграждение за труд гарантировано Конституцией РФ, а в соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан выплачивать причитающуюся заработную плату в полном размере и в установленные законом сроки.

В случаях задержки и невыплаты заработной платы следует обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру, которые наделены широкими полномочиями по защите трудовых прав работников. Указанные органы ведут прием и рассматривают обращения работников о нарушениях их трудовых прав, принимают меры по устранению выявленных нарушений, оказывают правовую помощь гражданам. Кроме того, при наличии подтверждающих документов, минуя трудовую инспекцию и прокуратуру, можно сразу обратиться в суд по месту нахождения организации, а также в суд по месту жительства.

В случае, если заработная плата не выплачивается полностью свыше двух месяцев, либо свыше трех месяцев выплачивается лишь частично, следует обращаться в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, которыми будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела и приняты меры к погашению задолженности по заработной плате.

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