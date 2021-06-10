Люди Ясной Поляны. 100 лет знаменитому музею-усадьбе

Даже когда не стало Толстого, Ясной всегда везло с человеческим фактором. История усадьбы связана с удивительными, подвижническими судьбами людей, которые много сделали для того, чтобы настоящая, живая история не покидала эти места. Вспоминаем некоторых из них.

Софья Андреевна Толстая

Со Львом Николаевичем они поженились в 1862 году, и были вместе до самой кончины Толстого. Даже несмотря на все последние их противоречия. Когда Толстой умирал, она была рядом, и страшно потом переживала, что так и не смогла его увидеть в сознании. Это была их общая большая семейная трагедия.

После смерти Толстого Софья Андреевна предлагала Николаю II купить Ясную Поляну или взять ее на государственную сохранность. Но то самое царское правительство от этого предложения отказалось.

А вот Совнарком согласился с предложением местных крестьян, и, несмотря на все происходящие в стране социальные перемены, в марте 1918 года передал Ясную Поляну в пожизненную собственность Софьи Андреевне и взял имение под охрану. Тем более, времена были неспокойные, помещичьи усадьбы громили независимо от популярности их владельцев.

В 1919 году, когда возникла угроза приближения Деникина, в Ясную на постой прислали солдат. Софья Андреевна была в ужасе: «Подумать страшно, что живут вооруженные люди на территории, где родился Толстой»! Хотя когда солдат отозвали, отзывалась о них благожелательно: молодые – хорошие ребята, более старшие – порядочные. Против нахождения в Ясной Поляне солдат протестовали и толстовцы: никому не хотелось, чтобы в этих местах развернулись бои. В итоге, после того, как солдаты ушли, большевики отбили белым телеграмму: если в Ясной Поляне развернутся бои, это будет на вашей совести.

После смерти мужа Софья Андреевна продолжала издательскую деятельность, выпустив свою переписку с мужем, завершила издание его собрания сочинений. Она и сама была весьма неплохим писателем.

Софья Андреевна скончалась в Ясной Поляне 4 ноября 1919 года.

Александра Львовна Толстая

Характер у младшей дочери Толстого был боевой. Она сопровождала отца во время его бегства из Ясной Поляны осенью 1910 года. А с началом войны закончила курсы, и ушла на фронт сестрой милосердия. Сказала: «Не хочу сидеть сложа руки. Беда общая». Была ранена, награждена двумя георгиевскими крестами.

С советской властью у нее не складывалось добрых отношений. Толстую трижды арестовывали, восемь месяцев провела в заключении. Однако именно она была назначена первой хранительницей музея-усадьбы «Ясная Поляна». Александра Львовна организовала в Ясной Поляне культурно-просветительный центр, открыла школу, больницу, аптеку. Когда было трудно, доходила до самого верха, обращалась за помощью к Михаилу Калинину, во время подготовки к столетнему юбилею отца пробилась на прием к Сталину.

И все-таки противоречия с новой властью достигли такой точки, что в 1929 году Александра Толстая покинула Советский Союза, а через два года отказалась от советского гражданства.

За границей выступала с лекциями об отце, организовала и возглавила занимавшийся помощью русским беженцам Толстовский фонд, помогала многим русским эмигрантам. У нее несколько раз был в гостях, поддерживал дружеские отношения, чем очень дорожил, писатель Владимир Максимов, издатель журнала «Континент», судьба которого тесно связана с Тульским краем.

В СССР имя Александры Толстой находилось под запретом, и до конца восьмидесятых годов практически не упоминалось. Впервые о ней было упомянуто в книге «Вокруг Толстого», выпущенной в 1988 году Приокским книжным издательством. Автором, Николаем Пузиным, книга была подготовлена к печати еще в семидесятые годы, но он отказался отдавать ее в печать до того момента, пока не снимут запрет с Александры Львовны.

«Мне досталось великое счастье ухаживать за отцом в течение его последней болезни и закрыть ему глаза. И мне довелось еще полностью помириться с матерью, за которой я ухаживала до конца ее жизни», – скажет она перед собственной смертью.

Александра Львовна Толстая скончалась 26 сентября 1979 года в Уэлли-Коттедж (штат Нью-Йорк) в возрасте 95 лет.

Софья Андреевна Толстая-Есенина

Дочь Андрея Львовича Толстого назвали в честь бабушки Софьи Андреевны, которая стала и ее крестной матерью. Судьба так распорядилась, что именно Софье Андреевне пришлось спасать сокровища усадьбы, когда началась Великая Отечественная.

С 1928 года она работала в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве, а в 1941-м стала директором объединенных толстовских музеев.

Когда над Ясной Поляной нависла угроза оккупации, Софья Андреевна организовала эвакуацию экспонатов дома Толстого и уникальную библиотеку своего деда. Она завершилась за две недели до вторжения немецких войск в толстовский музей. 110 ящиков с экспонатами были отправлены сначала в Москву, а затем в Томск.

Через три с половиной года экспонаты вернулись на прежнее место. Приехавшие из Москвы опытные реставраторы трудились над произведениями искусства, столяры по чертежам и фотографиям восстанавливали экспонаты, которые повредили или уничтожили оккупанты. По сохранившимся фотографиям сотрудники музея ставили вещи и тысячи книг точно на свои места.

24 мая 1945 года Софья Толстая-Есенина в торжественной обстановке снова открыла музей в его полном виде.

Высшим отзывом о проделанной работе стала запись в книге отзывов известного тургеневеда из Франции академика Мазона в июне 1945 года: «Мне довелось однажды быть гостем Л. Н. Толстого. Это было в 1909 году. И у меня сейчас такое впечатление, будто я помолодел на 36 лет. Мне кажется, что нас с вами только что после беседы покинул хозяин этого дома – так здесь все сохранилось».

После отделения Ясной Поляны от других толстовских музеев Софья Андреевна продолжала занимать пост директора Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве.

Скончалась 29 июня 1957 года в Малаховке под Москвой. Похоронена на Кочаковском кладбище, близ Ясной Поляны.

Валентин Булгаков

Валентин Федорович Булгаков – последний секретарь Л. Н. Толстого. Он приехал в Ясную Поляну, бросив университет, 7 января 1910 года сменить арестованного секретаря Николая Николаевича Гусева. Судьба Булгакова по-настоящему удивительна, со множеством невероятных поворотов и испытаний.

После смерти Толстого Валентин Федорович несколько лет оставался в Ясной Поляне, готовил к печати свои записи, опубликованные в 1911 году под названиями «Л. Н. Толстой в последний год его жизни» и «Жизнепонимание Л. Н. Толстого в письмах его секретаря».

В 1916 году В. Ф. Булгаков стал хранителем Музея Л. Н. Толстого на Поварской улице. После Октябрьской революции в 1920 году был назначен директором объединенного Литературного музея на Пречистенке и музея-усадьбы «Хамовники». На этом посту оставался до высылки из страны в 1923 году.

В эмиграции жил в Праге. Читал лекции, популяризируя творчество и взгляды Льва Толстого, а также ненасильственную борьбу против английских колонизаторов, возглавленную Махатмой Ганди. Собирал коллекцию живописи и предметов старины, книг, фотографий, рукописей. Когда немцы вошли в Прагу, был арестован по подозрению в коммунистической деятельности. Потом отправлен в концлагерь Вайсенбург. После освобождения американскими войсками вернулся в Прагу. Из собранной коллекции удалось частично восстановить лишь картинную галерею.

В 1948 году В. Ф. Булгаков принял советское гражданство, после чего вернулся в СССР. Сохранившуюся часть коллекции своего музея также отправил в Советский Союз. О ее культурной значимости говорит тот факт, что 51 картина была передана Третьяковской галерее, 50 экспонатов в Государственный Исторический музей СССР и Театральный музей имени А. А. Бахрушина.

Валентин Федорович поселился в Ясной Поляне, где почти двадцать лет был хранителем Дома-музея Л. Н. Толстого. Он руководил восстановлением первозданного интерьера толстовского дома, реставрацией мебели, живописи и скульптуры. О скрупулезности его работы говорит хотя бы то, что для изготовления тканей определенной расцветки в Москве даже заказывались специальные станки.

«Я сидела в парке Клины возле «белой кухни», когда увидела на одной из аллей высокого пожилого человека, очень аккуратно одетого, совсем седого, с ласковыми голубыми глазами. Он остановился возле меня, с приветливой улыбкой спросил, кого я жду. К тому времени я много слышала о нем от знакомых работников музея, читала его дневники. Именно В. Ф. Булгаков и определил впоследствии мою судьбу, предложив оставить педагогическое поприще и перейти на работу в музей. Мы любили слушать его экскурсии. Он часто останавливался на истории какой-то вещи дома писателя, рассказывая о ней, говорил порой что-то новое о самом Толстом, его жизни в Ясной Поляне», – вспоминала научный работник музея-усадьбы «Ясная Поляна» И. Грызлова.

Общественность Тулы успела пышно отметить 75-летие Валентина Федоровича, которое проходило в актовом зале пединститута. Говорят, что Булгаков был немного смущенный, но счастливый.

В последний год жизни у него вышла книга «Друзья Толстого» – портреты сорока пяти друзей Толстого, с которыми посчастливилось встречаться, а для ленинградского издательства «Художник РСФСР» он отправил рукопись о встречах Толстого с восемнадцатью художниками.

Умер Валентин Булгаков в Ясной Поляне в возрасте 79 лет. Похоронен в селе Кочаки, где находится фамильная усыпальница Толстых.

Николай Пузин

11 марта этого года исполнилось 110 лет со дня рождения легендарного для Ясной Поляны и тульской земли человека – Николая Павловича Пузина. В Ясную Поляну, как сам вспоминал, он впервые приехал вместе с матерью в 1929 году. Ходили они по аллеям парка, вдыхали аромат антоновских яблок, желтевших на деревьях, посаженных еще самим Толстым.

До войны получил высшее образование библиотекаря-библиографа. Работал в Харьковской научной библиотеке имени В. Г. Короленко и в Харьковской картинной галерее. Когда началась война, был призван в армию, служил в эвакогоспитале. Но в 1942 году был демобилизован.

В январе 1944 г. Софья Андреевна Толстая-Есенина пригласила Пузина на должность научного сотрудника работать в Ясную Поляну.

В 1945 году Николай Павлович был назначен главным хранителем дома-музея. В 1950 г. вышло составленное им в сотрудничестве со старшим сыном писателя Сергеем Львовичем первое издание путеводителя по дому Толстого. Этот путеводитель выдержал множество изданий и был переведен на несколько иностранных языков.

Дружбой со старшим сыном Толстого Сергеем Львовичем и с внучкой писателя Софьей Андреевной Толстой-Есениной Пузин очень дорожил.

Сергей Львович каждое лето проводил в Ясной Поляне, и они подолгу общались. Эти разговоры с удивительно и всесторонне одаренным человеком стали для Пузина настоящим университетом. Он с наслаждением внимал воспоминаниям об отце, о сестрах, родных и знакомых, обо всем, что окружало писателя.

В очерке о Сергее Львовиче Пузин потом напишет: «Он не только был сыном великого писателя, но он был, особенно в старости, похож на него внешне, похож изумительной живостью своих рассказов. Казалось, будто являешься свидетелем чудесного перевоплощения».

Николай Павлович говорил, что это Сергей Львович Толстой вручил ему эстафету по сохранению родового гнезда Толстых. И его энциклопедические знания обо всем, что касается Толстого, просто поражали. Никогда не видевший живого Толстого, он мог погрузить слушателей в доподлинную обстановку Ясной Поляны давно минувшей поры. Да так, словно бы ему самому доводилось сиживать за длинным обеденным столом в зале на втором этаже.

В июне 1995 года министр культуры России Е. Ю. Сидоров лично приехал в Ясную Поляну, чтобы вручить заслуженному деятелю культуры Н. П. Пузину орден Почета. 8 сентября 1998 года решением Тульской городской Думы за выдающиеся заслуги перед городом-героем Тулой в деле сохранения и развития культуры, выразившиеся в восстановлении Музея-заповедника «Ясная Поляна» Николай Пузин получил звание почетного гражданина Тулы.

Умер он 24 января 2008 г. в возрасте 97 лет. Похоронен, как и завещал, у Свято-Никольского храма в Кочаках на фамильном кладбище семьи Толстых.

Владимир Ильич Толстой

Когда было трудно, толстовская семья всегда приходила на помощь усадьбе. В первые годы советской власти многое для становления музея-усадьбы сделала Александра Львовна. В трудное военное время – Софья Андреевна Толстая-Есенина.

В девяностые годы, когда многое в стране рушилось, директором музея-усадьбы был назначен Владимир Ильич Толстой. Музей в то время переживал довольно тяжелый период, государственная поддержка практически отсутствовала, и надо было учиться выживать.

Владимир Ильич Толстой – праправнук Льва Толстого. Сын профессора МГУ, филолога И. В. Толстого.

«Для меня Ясная Поляна это и дом предков, и музей, и большое хозяйство. Не разделяю все эти понятия. Ясная Поляна – это символ. Хочется, чтобы люди видели здесь пример благополучия, духовности, тепла. Для всех посетителей Ясная Поляна является убежищем духа», – говорил он в одном из интервью того времени.

И обещал, что постепенно будет восстановлено все. Коллектив музея поставил перед собой задачу воссоздать все достопримечательности усадьбы в период ее расцвета. Это большая работа, рассчитанная на годы. «Ясная Поляна» должна быть не только местом хранения фондов, но и местом отдыха. «Помимо получения духовной теплоты неплохо бы было создать для людей условия, в которых они хотя бы не испытывали элементарных неудобств». Именно по этому пути в то время и начал развиваться всемирно известный музей-усадьба.

По инициативе В. И. Толстого стали проводиться съезды потомков Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Цель этих встреч — объединение более 200 потомков великого писателя, живущих в России и в разных странах Европы и Америки, желающих внести свой вклад в процветание Ясной Поляны и российской культуры.

В 2012 году В. И. Толстой был назначен советником Президента Российской Федерации. С 2019 года – председатель Совета при Президенте Российской Федерации по русскому языку.