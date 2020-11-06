Фитнес-клуб «Легенда» закрыт: как тулякам вернуть деньги за абонементы

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В ведомство продолжают поступать обращения туляков по поводу закрытия фитнес-клуба «Легенда» и отказе ООО «Аурафит» возвращать деньги за неисполнение обязательств по договорам.

Напомним, после снятия коронавирусных ограничений фитнес-клуб на ул. Металлургов так и не открылся. Владельцы в соцсетях заявили, что их в помещение не пускает арендодатель, и подали на него в суд. Владельцам абонементов рекомендовали заниматься в здании на ул. Галкина. Однако с недавнего времени и оно закрыто.

- В клубе на данный момент ведутся работы по восстановлению подачи воды, — такая информация опубликована в группе ВКонтакте месяц назад, 5 октября.



Скрин из группы ВКонтакте.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области рекомендует владельцам абонементов:

1.Обратиться с письменной претензией в адрес ООО «Аурафит» с требованием возврата денежных средств, уплаченных по договору. Такое право закреплено ст. 28 Закона Р. Ф. от 07.02.1992 г. № 2300−1 «О защите прав потребителей».

Один экземпляр претензии необходимо направить исполнителю любым доступным способом с подтверждением получения (заказным письмом с уведомлением о доставке, электронной почтой или лично под роспись).

Если требования о возврате уплаченной за услугу денежной суммы не удовлетворены исполнителем в 10-дневный срок, потребитель вправе обратиться в суд.

2. В исковом заявлении потребитель вправе потребовать:

расторжения договора и возврата денежных средств (ст. 28 Закона);

выплаты неустойки в размере 3% цены услуги за каждый день просрочки исполнения требования потребителя (ст. 28 Закона);

взыскания штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

компенсации морального вреда (ст. 15 Закона). Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства или месту пребывания истца, по месту заключения или исполнения договора, по месту нахождения организации.

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. Выбор между несколькими судами принадлежит истцу (ст. 17 Закона).

При обращении с иском в суд потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины по делам, связанным с нарушением их прав.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области защищает права потребителей в судебном порядке: