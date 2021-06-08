На ул. Октябрьской в Туле остановлено движение троллейбусов
В районе поворота на Демидовскую плотину оборвалась контактная сеть.
Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, днем 8 июня в районе Музея оружия произошел обрыв контактной сети. Из-за этого те троллейбусы, у которых нет альтернативного способа движения, остановились.
На месте собралась внушительная пробка, работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение. Специалисты «Тулгорэлектротранса» устраняют повреждение сети.
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