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На ул. Октябрьской в Туле остановлено движение троллейбусов

На ул. Октябрьской в Туле остановлено движение троллейбусов

В районе поворота на Демидовскую плотину оборвалась контактная сеть.

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, днем 8 июня в районе Музея оружия произошел обрыв контактной сети. Из-за этого те троллейбусы, у которых нет альтернативного способа движения, остановились.

На месте собралась внушительная пробка, работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение. Специалисты «Тулгорэлектротранса» устраняют повреждение сети.

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В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 1
В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 2
В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 3
В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 4
В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 5
В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 6
В Туле на ул. Октябрьской остановлено движение троллейбусов, Фото: 7
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:15 0
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