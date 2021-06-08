На ул. Октябрьской в Туле остановлено движение троллейбусов

Как сообщил корреспондент Myslo с места событий, днем 8 июня в районе Музея оружия произошел обрыв контактной сети. Из-за этого те троллейбусы, у которых нет альтернативного способа движения, остановились.

На месте собралась внушительная пробка, работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение. Специалисты «Тулгорэлектротранса» устраняют повреждение сети.