Тульская область войдет в Большое Золотое кольцо России
Соглашение об этом подписано 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.
Документ в присутствии Полномочного Представителя
– «Золотое кольцо» — это бренд, традиционно ассоциирующийся внутри страны и за рубежом с богатой историей и культурой России. А Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, которая не уступает в своем потенциале другим регионам. Сегодня мы говорим: «Хотите понять Россию — начните с Тулы». Уверен, соглашение позволит развить наше сотрудничество и открыть Тулу для большего числа гостей, — подчеркнул губернатор.