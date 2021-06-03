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Тульская область войдет в Большое Золотое кольцо России

Тульская область войдет в Большое Золотое кольцо России

Соглашение об этом подписано 3 июня на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.

Документ в присутствии Полномочного Представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева подписали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и главы Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской и Ярославской областей. Предмет соглашения — всестороннее сотрудничество между Ростуризмом и регионами в рамках межрегионального проекта «Большое Золотое кольцо».

– «Золотое кольцо» — это бренд, традиционно ассоциирующийся внутри страны и за рубежом с богатой историей и культурой России. А Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, которая не уступает в своем потенциале другим регионам. Сегодня мы говорим: «Хотите понять Россию — начните с Тулы». Уверен, соглашение позволит развить наше сотрудничество и открыть Тулу для большего числа гостей, — подчеркнул губернатор.

Сюжет: ПМЭФ-2021
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