Тульские тайбоксеры выступили на турнире «Кубок Черноземья»

В Воронеже прошел открытый турнир «Кубок Черноземья» по тайскому боксу, на котором спортсмены тульской МБУ СШОР «Восток» завоевали три серебряные и 15 золотых медалей.

В соревнованиях приняли участие более 150 борцов из Тульской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областей.

1-е место заняли туляки Андрей Степанов, Муртуз Гаджиев, Мурад Гиясов, Александр Савкин, Владислав Гуркин, Никита Боргер, Денис Филей, Никита Свитнев, Алихан Атлиханов, Владислав Джомидава, Егор Жевлаков, Владимир Голиков, Мухтадин Махмудов, Рустам Мартиросян, Исмоил Мурадов.

2-е место заняли Вадим Губанов, Святослав Коляскин, Ульяна Хрисанова.

Спортсмены тренируются у Абдула Малаалиева, Павла Тришкина и Фарида Шахбазова.