В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом
ЧП произошло в деревне Прудное.
Днем 3 июня в деревне Прудное загорелись гараж и сарай, которые находятся в нескольких метрах от частного дома. К моменту приезда огнеборцев обе постройки, а также находящаяся рядом «Газель» горели открытым пламенем. При этом сосед погорельцев пытался замедлить распространения огня с помощью воды из садового шланга.
В ходе тушения пожарные вынесли из гаража около десяти газовых баллонов, которые могли взорваться.
По имеющейся информации, в момент пожара в доме находились пожилая женщина и ребенок.
В результате происшествия обошлось без пострадавших.
Причину возгорания предстоит выяснить специалистам. По одной из версий, к пожару могла привести детская шалость.
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