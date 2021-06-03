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В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом

В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом

ЧП произошло в деревне Прудное.

Днем 3 июня в деревне Прудное загорелись гараж и сарай, которые находятся в нескольких метрах от частного дома. К моменту приезда огнеборцев обе постройки, а также находящаяся рядом «Газель» горели открытым пламенем. При этом сосед погорельцев пытался замедлить распространения огня с помощью воды из садового шланга.

В ходе тушения пожарные вынесли из гаража около десяти газовых баллонов, которые могли взорваться.

По имеющейся информации, в момент пожара в доме находились пожилая женщина и ребенок.
 

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам. По одной из версий, к пожару могла привести детская шалость.
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В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 1
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 2
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 3
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 4
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 5
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 6
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 7
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 8
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 9
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 10
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 11
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 12
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 13
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 14
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 15
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 16
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 17
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 18
В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом, Фото: 19
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Сергей Стариков
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:50 +1
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