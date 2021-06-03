В Туле соседи и пожарные отстояли от огня частный дом

Днем 3 июня в деревне Прудное загорелись гараж и сарай, которые находятся в нескольких метрах от частного дома. К моменту приезда огнеборцев обе постройки, а также находящаяся рядом «Газель» горели открытым пламенем. При этом сосед погорельцев пытался замедлить распространения огня с помощью воды из садового шланга.

В ходе тушения пожарные вынесли из гаража около десяти газовых баллонов, которые могли взорваться.

По имеющейся информации, в момент пожара в доме находились пожилая женщина и ребенок.

В результате происшествия обошлось без пострадавших.

Причину возгорания предстоит выяснить специалистам. По одной из версий, к пожару могла привести детская шалость.