Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 6 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 51 человек выздоровел, шесть скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 323 жителя региона, 36 879 вылечились, 1955 умерли.
Ситуация в российских регионах следующая:
вчера, в 11:21, 5 1285 0
14 мая, в 11:10, 3 1482 0
13 мая, в 11:20, 40 1506 -1
13 мая, в 09:56, 11 1054 -3
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