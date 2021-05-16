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Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 6 смертей
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду: за сутки в Тульской области 53 случая заболевания и 6 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 53 случая коронавируса, 51 человек выздоровел, шесть скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 39 323 жителя региона, 36 879 вылечились, 1955 умерли.

Ситуация в российских регионах следующая:

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Автор: Кристина Вернигорина
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