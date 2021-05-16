Как в Тульской области прошла «Ночь музеев»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом году в акции приняли участие более 50 тыс. человек.

В ночь на 16 мая Тульская область в 15-й раз присоединилась к Всероссийской акции «Ночь музеев». Акция проводится ежегодно и приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. В этом году мероприятия прошли под лозунгом «Больше, чем музей».

В региональную афишу «Ночи музеев» вошло более 140 тематических экскурсий, виртуальных программ, мастер-классов, конкурсов, представлений, лекций, концертов по всей области. В этом году в акции приняли участие более 50 тыс. человек.

Ключевым событием акции стало открытие Культурного центра князей Гагариных в Плавске после реставрации здания. На открытии эксперты музейного дела и ведущие образовательных программ, блогеры в формате фокус-группы обсудили развитие малых музеев, их продвижение и включение в музейные маршруты России. Экспозиция Центра «Плавск в фотографиях» посвящена деятельности Князей Гагариных, их историческому наследию и истории села Сергиевское.

В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка, посвященная художникам-передвижникам, которые стали выдающимся явлением русского искусства XIX века.

В творческом индустриальном кластере «Октава» туляки и гости города посетили выставку художника Андрея Люблинского «Хорошие/плохие», посвященную придуманным героям и известным фигурам в истории и современной культуре. В основном мультимедийном зале Музея станка прошли экскурсии «Тула — мастерская России». А на летней веранде посетителей ждало живое исполнение мировых хитов в «джаз-фьюжн-трактовке».

В ремесленном дворе «Добродей» гости побывали на экспозиции антимузея, приняли участие в стринг-арт-акции «Нитяное граффити» и совместными усилиями изготовили новый арт-объект на одной из стен. Зрители перформанса «Девичья шкаТУЛкА» познакомились с содержимым таинственной шкатулки тульских мастериц и с историей производства бисерных работ в конце XIX — начале XX века.

В Музее оружия акцию «Ночь в музее» открыл первый сотрудник с искусственным интеллектом — робот Акинфий. Посетители освоили техники украшения оружия, прошли новую поисковую маршрутную программу «Капсула времени» и поучаствовали в специальных тематических онлайн- и офлайн-экскурсиях. Акция завершилась праздничным светомузыкальным представлением в небе над «Шлемом».