Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео
Напомним, водитель Škoda утверждает, что его подрезали.
Момент ДТП с автомобилем Škoda Octavia попал на записи камер видеонаблюдения. Ранее Myslo сообщал, что вечером 15 мая на ул. Рязанской в Туле в районе автомойки легковой автомобиль вылетел с дороги, сбил фонарный столб и опрокинулся на крышу.
В момент аварии в машине был только водитель. Осмотрев его, медики приняли решение о госпитализации.
По словам мужчины, причиной ДТП стало то, что его подрезали.
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