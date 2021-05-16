Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео

Напомним, водитель Škoda утверждает, что его подрезали.

Момент ДТП с автомобилем Škoda Octavia попал на записи камер видеонаблюдения. Ранее Myslo сообщал , что вечером 15 мая на ул. Рязанской в Туле в районе автомойки легковой автомобиль вылетел с дороги, сбил фонарный столб и опрокинулся на крышу.

В момент аварии в машине был только водитель. Осмотрев его, медики приняли решение о госпитализации.

По словам мужчины, причиной ДТП стало то, что его подрезали.