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Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео

Момент ДТП с «перевертышем» возле автомойки в Туле попал на видео

Напомним, водитель Škoda утверждает, что его подрезали.

Момент ДТП с автомобилем Škoda Octavia попал на записи камер видеонаблюдения. Ранее Myslo сообщал, что вечером 15 мая на ул. Рязанской в Туле в районе автомойки легковой автомобиль вылетел с дороги, сбил фонарный столб и опрокинулся на крышу.
 
В момент аварии в машине был только водитель. Осмотрев его, медики приняли решение о госпитализации.
 
По словам мужчины, причиной ДТП стало то, что его подрезали.
 
 
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В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 1
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 2
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 3
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 4
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 5
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 6
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 7
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 8
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 9
В Туле перевернувшаяся легковушка приземлилась у автомойки, Фото: 10
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