Особенные дети из Тулы записали ролик «Дети о войне»
Ко Дню Победы юные артисты Детской инклюзивной театральной студии «Радуга» подготовили стихи и песни о войне.
К 76-летию Великой Победы юные актеры ДИТС «Радуга» подготовили стихи и песни, посвященные Дню Победы. Эти выступления вошли в ролик «Дети о войне». Идея создания этого проекта возникла в 2020 году, но осуществить ее помешала пандемия.
Дети-инвалиды, ребята с ОВЗ и юные волонтеры с воодушевлением подошли к подготовке и съемкам фильма, посвященного их прадедам — героям Великой Отечественной войны. И вот ролик создан благодаря благотворительной помощи сотрудников и администрации Центра внешкольной работы.
Детская инклюзивная театральная студия «Радуга» ТРОО «Мы вместе» появилась в 2016 году. Ее основной целью является абилитация детей-инвалидов посредством театральной деятельности. Ребята не только учатся перевоплощению на сцене, но и занимаются пластикой, ритмикой, декламацией, пантомимой и поют.
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