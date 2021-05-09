Особенные дети из Тулы записали ролик «Дети о войне»

К 76-летию Великой Победы юные актеры ДИТС «Радуга» подготовили стихи и песни, посвященные Дню Победы. Эти выступления вошли в ролик «Дети о войне». Идея создания этого проекта возникла в 2020 году, но осуществить ее помешала пандемия.



Дети-инвалиды, ребята с ОВЗ и юные волонтеры с воодушевлением подошли к подготовке и съемкам фильма, посвященного их прадедам — героям Великой Отечественной войны. И вот ролик создан благодаря благотворительной помощи сотрудников и администрации Центра внешкольной работы.