новости
новости
Регистрация
Особенные дети из Тулы записали ролик «Дети о войне»

Особенные дети из Тулы записали ролик «Дети о войне»

Ко Дню Победы юные артисты Детской инклюзивной театральной студии «Радуга» подготовили стихи и песни о войне.

К 76-летию Великой Победы юные актеры ДИТС «Радуга» подготовили стихи и песни, посвященные Дню Победы. Эти выступления вошли в ролик «Дети о войне». Идея создания этого проекта возникла в 2020 году, но осуществить ее помешала пандемия.

Дети-инвалиды, ребята с ОВЗ и юные волонтеры с воодушевлением подошли к подготовке и съемкам фильма, посвященного их прадедам — героям Великой Отечественной войны. И вот ролик создан благодаря благотворительной помощи сотрудников и администрации Центра внешкольной работы.
 
 
Детская инклюзивная театральная студия «Радуга» ТРОО «Мы вместе» появилась в 2016 году. Ее основной целью является абилитация детей-инвалидов посредством театральной деятельности. Ребята не только учатся перевоплощению на сцене, но и занимаются пластикой, ритмикой, декламацией, пантомимой и поют.
 

 

Сюжет: День Победы - 2021
У домов тульских ветеранов прошли парады
Жизнь Тулы и области
У домов тульских ветеранов прошли парады
сегодня, в 14:02, 53 1041 1
Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»
Жизнь Тулы и области
Над Тулой пролетела пилотажная группа «Русские витязи»
сегодня, в 12:25, 22 1593 2
В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Туле прошел парад Победы: фоторепортаж
сегодня, в 12:04, 45 6325 3
Где в Туле 9 мая перекрыто движение транспорта: карта
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 9 мая перекрыто движение транспорта: карта
сегодня, в 10:51, 6 1278 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 10:30 +4
Другие статьи по темам
Событие
театральная студия Радугапесни о войнеДень Победы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле задержали участника Pussy Riot Александра Софеева
В Туле задержали участника Pussy Riot Александра Софеева
Такие разные лица Победы
Такие разные лица Победы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.