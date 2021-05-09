новости
новости
Регистрация
В Туле задержали участника Pussy Riot Александра Софеева

В Туле задержали участника Pussy Riot Александра Софеева

По данным СМИ, его доставили в отдел полиции «Советский».

В Туле полиция задержала участника Pussy Riot Александра Софеева. Ему вменяют мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, Софеева задержали, когда он собирался войти в клуб «Типография» на концерт рэпера Саши Скула.

– Его остановил охранник и попросил подождать на улице. После этого к нему подошли сотрудники полиции, — пишет «Ъ».

По данным СМИ, Софеева доставили в отдел полиции «Советский».

Накануне в Москве задержали другую участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Полицейские остановили девушку, когда она выходила из дома и собиралась ехать на съемки. По словам адвоката Никульшиной Мансура Гильманова, полицейские посчитали, что активистка может сорвать парад Победы. Суд арестовал Никульшину на пять суток по статье 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции).

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 10:35 −1
Другие статьи по темам
Люди
Александр Софеев
Место
Тула
Прочее
Pussy Riot

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 9 мая перекрыто движение транспорта: карта
Где в Туле 9 мая перекрыто движение транспорта: карта
Особенные дети из Тулы записали ролик «Дети о войне»
Особенные дети из Тулы записали ролик «Дети о войне»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.