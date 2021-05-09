В Туле задержали участника Pussy Riot Александра Софеева

По данным СМИ, его доставили в отдел полиции «Советский».

В Туле полиция задержала участника Pussy Riot Александра Софеева. Ему вменяют мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, Софеева задержали, когда он собирался войти в клуб «Типография» на концерт рэпера Саши Скула.

– Его остановил охранник и попросил подождать на улице. После этого к нему подошли сотрудники полиции, — пишет «Ъ».

По данным СМИ, Софеева доставили в отдел полиции «Советский».

Накануне в Москве задержали другую участницу панк-группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Полицейские остановили девушку, когда она выходила из дома и собиралась ехать на съемки. По словам адвоката Никульшиной Мансура Гильманова, полицейские посчитали, что активистка может сорвать парад Победы. Суд арестовал Никульшину на пять суток по статье 19.3 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции).