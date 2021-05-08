Такие разные лица Победы

Великая Победа складывалась из миллионов судеб людей, героизмом и силой духа которых мы даже спустя годы не перестаем восхищаться.

Предлагаем вашему вниманию лишь малую подборку историй о настоящих героях – уроженцах Тульской области, приближавших Великую Победу.

Продолжал сражаться и после смерти

Родившийся в Белеве Василий Иванович Голосов был одним из самых известных снайперов Красной Армии. Он погиб 16 августа 1943 года в боях в Харьковской области. Но даже после своей гибели продолжал сражаться с фашистами.

В 1945 году политуправление выпустило один из самых известных плакатов военного периода «Красной Армии – слава!», где настоящий русский богатырь со светлым открытым лицом стоит у стены рейхстага, на которой написано «Дошли!». А за год до этого появился плакат с русским солдатом «Дойдем до Берлина!». И на одном, и на другом художник Леонид Голованов изобразил Василия Голосова.

Солдатик Алешков

Сережа Алешков – самый известный теперь выпускник первого набора Тульского суворовского училища. О его судьбе сняли фильм «Солдатик». Невероятно, но все описанные в нем события – правда.

Деревню, где жила семья Сережи, в 1941 году заняли немцы. Маму и старшего брата Сережи за связь с партизанами казнили. Отец умер, когда Сережа еще только учился ходить. Шестилетнему мальчику удалось сбежать. Несколько дней он жил в лесу, питаясь травой, ягодами, желудями. Как-то, блуждая по лесу, Сережа встретил красноармейцев-разведчиков. Они и перенесли мальчика на руках через линию фронта, к своим.

Сережу оставили в части. Справили ему настоящую форму, и он как мог служил Родине вместе со своими боевыми товарищами: носил почту и патроны, в период затишья читал стихи, пел песни. В ноябре 1942 года во время бомбежки был ранен в ногу.

Особенно мальчик привязался к молодому командиру полка Михаилу Даниловичу Воробьеву, бывшему крестьянину из Челябинской области, участнику обороны Тулы. Сережа полюбил его настолько, что называл папой.

Как-то, когда названый отец с сыном шел на КП, налетели «юнкерсы». Мальчику командир полка успел приказать спрятаться в противовоздушную щель, а сам заскочил в блиндаж. В тот момент туда попала бомба. Сережа попробовал сдвинуть балку, преградившую вход, самостоятельно, но это ему было не по силам. Тогда он бросился за помощью к саперам.

За спасение жизни командира полка солдата Алешкова наградили медалью «За боевые заслуги».

Сергей окончил Тульское суворовское училище в 1954 году. Поступил в Харьковский юридический институт. Работал юристом, потом прокурором в Челябинске – там, где жила его новая семья, Михаил и Нина Воробьевы.

Одними из первых зрителей фильма о его удивительной судьбе стали современные тульские суворовцы.

52 спасенных жизни

Когда немцы заняли Ефремов, в подвал местной школы они бросили попавших в плен раненых красноармейцев. Жителям запретили приближаться к школе под страхом расстрела. Подвалы школы были заколочены – советских солдат оставили умирать мученической смертью.

Но все дни оккупации за ранеными тайно ухаживала семья Горшковых. Любовь Васильевна ночами спускалась к раненым, чтобы делать перевязки. Ее муж Федор Иванович, чтобы кормить брошенных на смерть солдат, зарезал корову – кормилицу семьи. Целыми днями он готовил еду раненым. Дети Володя и Слава на санках ездили с бидоном за водой на речку, тоже спускались в подвал. Через некоторое время к этой помощи присоединились и другие жители Ефремова. Они спасли 52 человеческих жизни.

В ночь с 12 на 13 декабря 1941 года Ефремов был освобожден советскими войсками. Но семье Горшковых еще долгие годы шли письма от спасенных бойцов Красной Армии, которые начинались словами «Здравствуйте, мама и папа…». Между прочим, письма были даже из Кореи – два спасенных солдата оказались корейцами.

Знаменитый «Капитан Татьяна»

Когда через двадцать с лишним лет после войны делегация французских летчиков «Нормандия-Неман» приезжала в Тулу, все они невероятно оживились и заулыбались, когда увидели в музее ДОСААФ портрет Василия Георгиевича Серегина.

– О! Капитан Татьяна! – воскликнули французы.

Так Василия Георгиевича называли французы за песню о Татьяне, которую он любил напевать. Однако, несмотря на столь легкомысленное прозвище, Василий Серегин был настоящим асом, грозой фашистов. К концу войны он совершил 332 боевых вылета, принял участие в 35 воздушных боях, сбив 15 вражеских самолетов лично и еще 6 — в составе группы. В 1948 году ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В фильме «Нормандия-Неман» роль капитана Татьяны исполнил всенародный любимец Николай Рыбников. В фильме, правда, его герой погибает, между тем как реальный Василий Серегин, почетный гражданин Парижа, кавалер ордена Почетного легиона, который ему вручал лично Шарль де Голль, после войны продолжил службу в армии, в 1958 году уволился в запас и умер в 1996 году. В честь Серегина названа школа в его родном селе Ломинцево Щекинского района. А в честь 100-летия со дня рождения ветеранская организация полка, в котором он воевал, выпустила памятную медаль «Капитан Татьяна».

Отважный генерал Михаил Фомичев

Михаил Георгиевич Фомичев, уроженец Белевского района, один из немногих туляков, кому дважды было присвоено звание Героя Советского Союза. Даже в официальных документах его называли отважным генералом.

Первую свою Звезду Героя Фомичев получил за то, что его танковая бригада первой ворвалась во Львов и держалась там с непрерывными боями долгих шесть дней, пока город не был полностью освобожден. Фомичев тогда заслужил славу одного из лучших танковых командиров Великой Отечественной войны.

А в ходе Пражской операции, на рассвете 9 мая 1945 года, танки М. Г. Фомичева первыми с боем вошли в Прагу. Ему были переданы ключи от освобожденной столицы Чехии. За успешные боевые действия бригады при штурме Берлина и освобождении Праги он был награжден второй медалью «Золотая Звезда».

Героические подруги Мария Поливанова и Наталия Ковшова

Фронтовая газета, сообщившая о гибели героических девушек Марии Поливановой и Наталии Ковшовой, писала в те дни: «Если ты чувствуешь, что жизнь из тебя уходит, что сердце твое должно вот-вот замереть, вспомни о двух героических подругах, сделай последнее нечеловеческое усилие и – убей еще одного фашиста».

Мария Поливанова родилась в Алексинском районе. С начала войны поступила на курсы снайперов. За время службы уничтожила несколько десятков вражеских солдат и офицеров, обучала снайперскому искусству бойцов снайперского взвода. 14 августа 1942 года возле деревни Сутоки Парфинского района Новгородской области вместе со своей подругой Наталией Ковшовой вступила с противником в бой, который девушки вели до последнего патрона. Последними гранатами, уже раненые, они взорвали себя вместе с окружившими их солдатами противника.

Последний Герой Анатолий Горшков

В сентябре 2016 года звание Героя России было присвоено командиру Тульского рабочего полка Анатолию Петровичу Горшкову. Это случилось уже после того, как руководством страны было принято решение больше не давать высоких званий за события Великой Отечественной войны. Так что Анатолий Петрович стал последним героем той великой эпохи.

Анатолий Горшков с начала войны организовывал партизанские отряды на территории Тульской области. 23 октября 1941 года был назначен командиром Тульского рабочего полка. После того как немцев отбросили от Тулы, Анатолий Петрович занимался организацией и переброской в тыл врага партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп.

В 1943 году стал заместителем главы советской военной миссии в Югославии. Руководителем миссии был молодой генерал Николай Васильевич Корнеев – тоже туляк, родом из Богородицкого уезда. Именно они осуществили операцию по спасению будущего руководителя Югославии Иосипа Броз Тито, попавшего в горах в немецкое окружение.

Туляки неоднократно пытались добиться присвоения высшей государственной награды одному из героев обороны Тулы, но сделать это удалось только при поддержке тогда еще врио губернатора Алексея Дюмина.

В сентябре 2016 года появился Указ Президента России о присвоении Анатолию Петровичу Горшкову звания Героя России. Награду старшей дочери Горшкова Людмиле Анатольевне Локтионовой передал во время торжественного открытия в Туле Суворовского училища Президент России Владимир Владимирович Путин.