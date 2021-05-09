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Как отпраздновали День Победы в тульских парках: фото
Фото в парке "Патриот" Юрия Нечаева, фото из ЦПКиО - Андрея Прокуратова

Как отпраздновали День Победы в тульских парках: фото

9 мая 2021 года в Тульских парках состоялось празднование 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Основными площадками для проведения концертных программ стали четыре локации: парк «Патриот — Тула», а также Центральный, Комсомольский и Пролетарский парк.

Насыщенная и интересная праздничная программа была подготовлена в парке «Патриот». Помимо театрализованных и музыкальных номеров, в том числе столичного ансамбля «Совечёра», изюминкой стала программа «СпецНаз Шоу России». Зрители наблюдали, как бойцы технично и быстро освобождают заложников и проводят ликвидацию террористов. Точные и отточенные движения рукопашного боя были представлены во время показательного выступления. После его окончания маленькие патриоты на перегонки собирали пустые автоматные гильзы, чтобы забрать их себе в качестве сувениров.

В течение дня в парке работали интерактивные площадки: «Богатырский молот», полоса «Шины», силометр «Боксер», симулятор «Лыж», родео «Граната».

Для юных патриотов был подготовлен тематический спектакль в рамках кукольного театра, а ребята постарше приняли участие в анимационной программе «Курс молодого бойца».

Значимым и ярким событием Дня Победы стал Фестиваль по Лазертагу «Кубок городов-героев». За звание лучших состязались более сотни человек в составе восьми команд из Москвы, Тулы, Саранска, Иванова, Брянска и других. Медали получили все участники, а кубок увезла в Москву команда «Медведь».

В холодную погоду зрители согревались танцами под заводные музыкальные ритмы, которые звучали на главной сцене Центрального парка в исполнении певицы Оксаны Мокверашвили, известной как Леди Ксю, липецкого дуэта Евгения и Ольги Поляковых, кавер-группы «Пряник Band», Александра Джабарова, вокальной группы «Тоника» и других тульских вокальных групп и солистов. Театр костюма «Контур» представил костюмированную программу, посвященную Дню Победы.

Хэдлайнером праздника стал Русский фольклорный ансамбль «Совечёра».

В ротонде ЦПКиО звучала живая музыка в исполнении ансамбля медных духовых инструментов «TolstoyBand», струнного ансамбля «El Classic» театрально — концертного центра «Эрмитаж» и квартета «ЛЕГЕНДА».

На фонтанной площади в течение всего дня работала выставка — ярмарка тульских мастеров, на которой были представлены сувениры ручной работы, состоялся мастер — класс «Георгиевская ленточка». Мастера-художники делали детям бесплатный аквагрим.

В течение четырех часов работали интерактивные площадки: силометр «Патриот», сборка-разборка оружия, бревно силы, виртуальный симулятор лыж.

Анимационная программа «Курс молодого бойца» на территории детского городка включала в себя состязания для детей: соревнования на ловкость, прыжки со скакалкой, весёлые эстафеты.

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День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 1
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 2
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 3
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 4
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 5
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 6
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 7
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 8
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 9
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 10
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 11
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 12
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 13
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 14
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 15
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 16
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 17
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 18
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 19
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 20
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 21
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 22
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 23
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 24
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 25
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 26
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 27
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 28
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 29
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 30
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 31
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 32
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 33
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 34
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 35
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 36
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 37
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 38
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 39
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 40
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 41
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 42
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 43
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 44
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 45
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 46
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 47
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 48
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 49
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 50
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 51
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 52
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 53
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 54
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 55
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 56
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 57
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 58
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 59
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 60
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 61
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 62
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 63
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 64
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 65
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 66
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 67
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 68
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 69
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 70
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 71
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 72
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 73
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 74
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 75
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 76
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 77
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 78
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 79
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 80
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 81
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 82
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 83
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 84
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 85
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 86
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 87
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 88
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 89
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 90
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 91
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 92
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 93
День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 94
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День Победы - 2021 в тульских парках, Фото: 96
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В Комсомольском и Пролетарском парке в День Победы царила душевная атмосфера. Выступили тульские вокалисты и музыкальные группы, прозвучали поздравления с 76-й годовщиной Великой Победы.

Маленьких зрителей ждали аниматоры с программой «Курс молодого бойца». Ребята с удовольствием выполняли задания на ловкость, смекалку и скорость.

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