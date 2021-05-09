Как отпраздновали День Победы в тульских парках: фото

Фото в парке "Патриот" Юрия Нечаева, фото из ЦПКиО - Андрея Прокуратова

9 мая 2021 года в Тульских парках состоялось празднование 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Основными площадками для проведения концертных программ стали четыре локации: парк «Патриот — Тула», а также Центральный, Комсомольский и Пролетарский парк.

Насыщенная и интересная праздничная программа была подготовлена в парке «Патриот». Помимо театрализованных и музыкальных номеров, в том числе столичного ансамбля «Совечёра», изюминкой стала программа «СпецНаз Шоу России». Зрители наблюдали, как бойцы технично и быстро освобождают заложников и проводят ликвидацию террористов. Точные и отточенные движения рукопашного боя были представлены во время показательного выступления. После его окончания маленькие патриоты на перегонки собирали пустые автоматные гильзы, чтобы забрать их себе в качестве сувениров.

В течение дня в парке работали интерактивные площадки: «Богатырский молот», полоса «Шины», силометр «Боксер», симулятор «Лыж», родео «Граната».

Для юных патриотов был подготовлен тематический спектакль в рамках кукольного театра, а ребята постарше приняли участие в анимационной программе «Курс молодого бойца».

Значимым и ярким событием Дня Победы стал Фестиваль по Лазертагу «Кубок городов-героев». За звание лучших состязались более сотни человек в составе восьми команд из Москвы, Тулы, Саранска, Иванова, Брянска и других. Медали получили все участники, а кубок увезла в Москву команда «Медведь».

В холодную погоду зрители согревались танцами под заводные музыкальные ритмы, которые звучали на главной сцене Центрального парка в исполнении певицы Оксаны Мокверашвили, известной как Леди Ксю, липецкого дуэта Евгения и Ольги Поляковых, кавер-группы «Пряник Band», Александра Джабарова, вокальной группы «Тоника» и других тульских вокальных групп и солистов. Театр костюма «Контур» представил костюмированную программу, посвященную Дню Победы.

Хэдлайнером праздника стал Русский фольклорный ансамбль «Совечёра».

В ротонде ЦПКиО звучала живая музыка в исполнении ансамбля медных духовых инструментов «TolstoyBand», струнного ансамбля «El Classic» театрально — концертного центра «Эрмитаж» и квартета «ЛЕГЕНДА».

На фонтанной площади в течение всего дня работала выставка — ярмарка тульских мастеров, на которой были представлены сувениры ручной работы, состоялся мастер — класс «Георгиевская ленточка». Мастера-художники делали детям бесплатный аквагрим.

В течение четырех часов работали интерактивные площадки: силометр «Патриот», сборка-разборка оружия, бревно силы, виртуальный симулятор лыж.

Анимационная программа «Курс молодого бойца» на территории детского городка включала в себя состязания для детей: соревнования на ловкость, прыжки со скакалкой, весёлые эстафеты.

В Комсомольском и Пролетарском парке в День Победы царила душевная атмосфера. Выступили тульские вокалисты и музыкальные группы, прозвучали поздравления с 76-й годовщиной Великой Победы.

Маленьких зрителей ждали аниматоры с программой «Курс молодого бойца». Ребята с удовольствием выполняли задания на ловкость, смекалку и скорость.