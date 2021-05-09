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Туляков приглашают поучаствовать в акции «Свет Победы»
Кадр из видео.

Туляков приглашают поучаствовать в акции «Свет Победы»

Чтобы присоединиться к акции, нужно в 21.50 подойти к окну и зажечь фонарик.

9 Мая россиянам предлагают принять участие в ставшей традиционной акции «Свет Победы». Она посвящена памяти ветеранов, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне.

Чтобы присоединиться к акции, нужно в 21.50 подойти к окну и зажечь фонарик, свечу или любой другой источник света. В 22.00 огни из домов соединятся с праздничным салютом в единую картину.

Свои действия снимите на видео и делитесь им в любой социальной сети с хештэгом #СветПобеды.

Для участия в акции необязательно находиться в квартире, включить фонарик можно в любом общественном месте – в парке, в ресторане, на улице.

Сюжет: День Победы - 2021
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