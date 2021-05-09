Кадр из видео.
Туляков приглашают поучаствовать в акции «Свет Победы»
Чтобы присоединиться к акции, нужно в 21.50 подойти к окну и зажечь фонарик.
9 Мая россиянам предлагают принять участие в ставшей традиционной акции «Свет Победы». Она посвящена памяти ветеранов, погибших или участвовавших в Великой Отечественной войне.
Чтобы присоединиться к акции, нужно в 21.50 подойти к окну и зажечь фонарик, свечу или любой другой источник света. В 22.00 огни из домов соединятся с праздничным салютом в единую картину.
Свои действия снимите на видео и делитесь им в любой социальной сети с хештэгом #СветПобеды.
Для участия в акции необязательно находиться в квартире, включить фонарик можно в любом общественном месте – в парке, в ресторане, на улице.
сегодня, в 16:15, 32 983 0
сегодня, в 14:02, 87 1996 5
сегодня, в 12:25, 34 2472 3
сегодня, в 12:04, 66 9468 2
Другие статьи по темам
Место
Прочее