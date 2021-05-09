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Над Тулой прогремел праздничный салют

Над Тулой прогремел праздничный салют

Посмотреть на салют в центр Тулы пришли сотни туляков.

Вечером на площади Ленина прошла концертная программа. В 19.00 на площади Ленина, площади Победы и Казанской набережной состоялись прямые трансляции Всероссийской минуты молчания. Затем на площади Победы стартовали молодежные танцевальные акции.

Праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Великой Победы завершил праздничный салют и высотный фейерверк. Посмотреть на салют в центр Тулы — на площадь Ленина и Казанскую набережную — пришли сотни туляков.
 

 

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