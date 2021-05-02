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В Туле набирают волонтёров на фестиваль «Дикая Мята»
Фото из архива MySlo

В Туле набирают волонтёров на фестиваль «Дикая Мята»

Организаторы готовы обеспечить своих помощников питанием и организовать проезд до места проведения и обратно.

Стартовал набор волонтёров в команду крупнейшего независимого оупен-эйра страны «Дикая Мята», который состоится в Бунырево в июне. Конечно, обязательно найдётся время для отдыха и музыки. Но в первую очередь фестивальное волонтёрство – это ответственная работа. Организаторы предлагают следующие условия:

  • место с раскладушкой в шатре на 10 человек (при желании можно привезти свою палатку),
  • трёхразовое питание в полевой кухне,
  • групповой транспорт из Москвы или Тулы,
  • фестивальный мерч,
  • две смены в день по четыре часа по направлениям работы,
  • подпись договора о совместной деятельности.

Главное условие – возраст старше 18 лет. При себе нужно иметь всепогодный комплект одежды и для жары, и для холода, и для дождя, и для спорта. Набор волонтёров проводится на конкурсной основе и продлится до 1 июня. Подать заявку можно здесь.

А мы напоминаем, что для всех любителей музыки у нас есть подарок – секретный промокод на скидку при покупке билета на «Дикую Мяту-2021» в Myslo-кассе.

Сюжет: Дикая мята - 2021
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Тульская областьБунырево

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