В Туле набирают волонтёров на фестиваль «Дикая Мята»
Организаторы готовы обеспечить своих помощников питанием и организовать проезд до места проведения и обратно.
Стартовал набор волонтёров в команду крупнейшего независимого оупен-эйра страны «Дикая Мята», который состоится в Бунырево в июне. Конечно, обязательно найдётся время для отдыха и музыки. Но в первую очередь фестивальное волонтёрство – это ответственная работа. Организаторы предлагают следующие условия:
- место с раскладушкой в шатре на 10 человек (при желании можно привезти свою палатку),
- трёхразовое питание в полевой кухне,
- групповой транспорт из Москвы или Тулы,
- фестивальный мерч,
- две смены в день по четыре часа по направлениям работы,
- подпись договора о совместной деятельности.
Главное условие – возраст старше 18 лет. При себе нужно иметь всепогодный комплект одежды и для жары, и для холода, и для дождя, и для спорта. Набор волонтёров проводится на конкурсной основе и продлится до 1 июня. Подать заявку можно здесь.
А мы напоминаем, что для всех любителей музыки у нас есть подарок – секретный промокод на скидку при покупке билета на «Дикую Мяту-2021» в Myslo-кассе.