В Туле набирают волонтёров на фестиваль «Дикая Мята»

Фото из архива MySlo

Стартовал набор волонтёров в команду крупнейшего независимого оупен-эйра страны «Дикая Мята», который состоится в Бунырево в июне. Конечно, обязательно найдётся время для отдыха и музыки. Но в первую очередь фестивальное волонтёрство – это ответственная работа. Организаторы предлагают следующие условия:

место с раскладушкой в шатре на 10 человек (при желании можно привезти свою палатку),

трёхразовое питание в полевой кухне,

групповой транспорт из Москвы или Тулы,

фестивальный мерч,

две смены в день по четыре часа по направлениям работы,

подпись договора о совместной деятельности.

Главное условие – возраст старше 18 лет. При себе нужно иметь всепогодный комплект одежды и для жары, и для холода, и для дождя, и для спорта. Набор волонтёров проводится на конкурсной основе и продлится до 1 июня. Подать заявку можно здесь.

А мы напоминаем, что для всех любителей музыки у нас есть подарок – секретный промокод на скидку при покупке билета на «Дикую Мяту-2021» в Myslo-кассе.