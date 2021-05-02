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В Тульской области ожидаются аномальные дожди – до половины месячной нормы
Из-за мощного циклона центральную часть России накроет непогода.
Мощный североатлантический циклон идёт на Центральную Россию с запада. В ночь на понедельник в Брянской, Калужской, Тульской и Московской областях ожидаются сильные дожди и грозы.
По данным центра «Фобос», в столице и соседних регионах может выпасть до 22 мм осадков (44% месячной нормы). Ветер усилится до 17 метров в секунду, но после прохождения циклона будет солнечно, а воздух прогреется до +20 градусов.
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