В Тульской области ожидаются аномальные дожди – до половины месячной нормы

Фото из архива MySlo

Мощный североатлантический циклон идёт на Центральную Россию с запада. В ночь на понедельник в Брянской, Калужской, Тульской и Московской областях ожидаются сильные дожди и грозы.

По данным центра «Фобос», в столице и соседних регионах может выпасть до 22 мм осадков (44% месячной нормы). Ветер усилится до 17 метров в секунду, но после прохождения циклона будет солнечно, а воздух прогреется до +20 градусов.