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В Тульской области ожидаются аномальные дожди – до половины месячной нормы
Фото из архива MySlo

В Тульской области ожидаются аномальные дожди – до половины месячной нормы

Из-за мощного циклона центральную часть России накроет непогода.

Мощный североатлантический циклон идёт на Центральную Россию с запада. В ночь на понедельник в Брянской, Калужской, Тульской и Московской областях ожидаются сильные дожди и грозы.

По данным центра «Фобос», в столице и соседних регионах может выпасть до 22 мм осадков (44% месячной нормы). Ветер усилится до 17 метров в секунду, но после прохождения циклона будет солнечно, а воздух прогреется до +20 градусов.

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сегодня, в 15:13 0
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