Иван Дорн и Kings of Indie на «Дикой Мяте»! А еще – промокод для читателей Myslo

Только за этот месяц подтвердились легендарные артисты: Гарик Сукачев, группы «АукцЫон» и «КИНО», зрительские симпатии аккумулировались в тройку «Любимое»: The Hatters, Mgzavrebi, N.O.H.A., был заявлен альтернативный блок «Дикой Мясо»: «КАЗУСКОМА», Wildways и Нуки, а также прозвучали имена ярких дебютантов: Drummatix, «АИГЕЛ», Алена Швец и «Папин Олимпос». Организаторы утверждают, что это только половина лайнапа — следите за анонсами!

На этой неделе к музыкальной палитре «Дикой Мяты» присоединилась тройка королей инди — артистов, чьи имена знает каждый любитель инди-музыки. Итак, на сцене крупнейшего опен-эйра страны выступят ZOLOTO, «Дайте танк (!)» и Tesla Boy.

Триумфальное возвращение — Иван Дорн на «Дикой Мяте»!

Также на «Дикой Мяте» выступят «КИНО», Alice Merton, Mgzavrebi, Гарик Сукачёв, The Hatters, Green Grey, «АукцЫон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, «кис-кис», «АИГЕЛ», La Chica, «Аффинаж», Wildways, «Папин Олимпос», The Big Push, DRUMMATIX, Zero People, N.O.H.A., Билли Новик, «КАЗУСКОМА», «КОСМОНАВТОВ НЕТ», Mongooz and the Magnet, Нуки, Nizkiz, KO KO MO, «Сансара», Theodor Bastard, маяк, «Петля Пристрастия», «Трипинадва», Junkyard Storytellaz и другие артисты. Будет жарко! Полный лайнап здесь.

Читатели Myslo получат скидку на билеты!

Специально для читателей Myslo до 23.00 22 мая 2021 года работает промокод СЛОБОДА на категорию «Абонемент взрослый». Размер скидки 300 руб.

Не забудьте вписать промокод!

Фестиваль будет проведен в соответствии с требованиями Роспотребнадзора в Тульской области, п. Бунырево (140 км от Москвы). Все купленные ранее билеты действительны на 18-20 июня 2021-го.

Как добраться.

Где жить.