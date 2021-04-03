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Три моста из-за паводка ушли под воду в Тульской области

Три моста из-за паводка ушли под воду в Тульской области

Вчера транспортное сообщение прекращено по мосту через Упу под Щекино и через Оку в Белевском районе.

2 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о том, что в результате интенсивного таяния снега произошел подъём воды в реке Упа, в связи с чем затоплен низководный мост в районе деревни Орлово Щекинского района.

Движение транспорта по мосту прекращено. Оперативная группа Щекинского пожарно-спасательного гарнизона контролирует уровень воды.

В пресс-службе ведомства подчеркивают, что жизнеобеспечение населения не нарушено, до деревни и обратно можно доехать по объездному пути через с. Селиваново. Угрозы подтопления жилых домов нет.

Также из-за подъёма воды в реке Ока вчера оказался затоплен мост в районе села Николо-Гастунь Белевского района. В связи с этим движение транспорта по мосту прекращено. Оперативная группа Белевского пожарно-спасательного гарнизона контролирует уровень воды. 

Жизнеобеспечение населения не нарушено. Существует объездной путь через г. Белев. Угрозы подтопления жилых домов нет.

2 апреля зафиксирован подъём воды в реке Шиворонь, в связи с чем произошло подтопление приусадебных участков частных жилых домов в селе Дедилово Киреевского района.

Ранее сообщалось о затоплении 1 апреля моста через реку Дон, в связи с чем произошло затопление низководного моста в районе села Орловка Куркинского района. Объездной путь пролегает через с. Суханово и Донские Озерки. Угрозы подтопления жилых домов нет.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Будьте бдительны!

О возникновении подтоплений и угрозе их возникновения необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

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Автор: Юлия Александрова
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