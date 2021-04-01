Паводок начался: в Тульской области затопило первый мост

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Вода в реке Дон поднялась и затопила мост в Куркинском районе.

1 апреля 2021 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступило сообщение о том, что в результате интенсивного таяния снега произошел подъём воды в реке Дон. Вода затопила низководный мост близ населенного пункта Орловка Куркинского района.

Движение транспорта по мосту прекращено. Жизнеобеспечение населения не нарушено, угрозы подтопления жилых домов нет. Существует объездной путь через село Суханово и Донские Озерки.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.