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Самые «убитые» дороги Тулы: по ухабам да в больницу

Самые «убитые» дороги Тулы: по ухабам да в больницу

Публикуем письмо туляка Руслана Лапина.

В нашу рубрику о самых «убитых» дорогах Тулы пришла очередная жалоба. 

Руслан Лапин пишет:

– Проезжая часть по ул. Новоселов, пос. 2-ой Западный, город Тула. Дорога, как решето, многие ямы залиты водой. Дорога ведёт к городской больнице!

 
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
 
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
 
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30−47−81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
 
Сюжет: Самые «убитые» дороги Тулы - 2021
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