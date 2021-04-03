Самые «убитые» дороги Тулы: по ухабам да в больницу

В нашу рубрику о самых «убитых» дорогах Тулы пришла очередная жалоба.

Руслан Лапин пишет:

– Проезжая часть по ул. Новоселов, пос. 2-ой Западный, город Тула. Дорога, как решето, многие ямы залиты водой. Дорога ведёт к городской больнице!

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru . Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.