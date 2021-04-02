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В Тульской области затопило часть села Дедилово
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области затопило часть села Дедилово

Пострадавших нет.

Из-за интенсивного таяния снега в Киреевском районе произошел подъем воды в реке Шиворонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
 
Из-за паводка затопило часть приусадебных участков жилых домов в селе Дедилово. Ситуация находится на контроле администрации Киреевского района и Главного управления МЧС России по Тульской области. 
 
Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.
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