В Тульской области затопило часть села Дедилово

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области.

Пострадавших нет.

Из-за интенсивного таяния снега в Киреевском районе произошел подъем воды в реке Шиворонь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Из-за паводка затопило часть приусадебных участков жилых домов в селе Дедилово . Ситуация находится на контроле администрации Киреевского района и Главного управления МЧС России по Тульской области.

Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия убыла оперативная группа Киреевского пожарно-спасательного гарнизона.