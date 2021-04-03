Статистика по коронавирусу: в Тульской области 93 новых случая заболевания и 11 смертей

За последние сутки коронавирус диагностирован у 93 жителей Тульской области, 101 человек выздоровел, 11 – скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 36 508 жителей региона, 33 947 из них успешно победили вирус. 1 577 пациентов скончались.

Ситуация в российских регионах следующая:

Всего в России выявлен за последние сутки 9 021 случай COVID-19 в 84 регионах, из них 1 223 (13,6%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 4 572 077 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 384 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 100 017 человек.