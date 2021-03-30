Самые «убитые» дороги Тулы: улица Нестерова – боль, унижение и пробитые колёса

В часы пик здесь образуются пробки из автомобилистов, срезающих путь через частный сектор.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил чиновникам разобраться с ямами на дорогах до 1 мая. Дефектов на тульских дорогах много, поэтому мы попросили наших читателей обозначить, так сказать, фронт работ и поделиться с редакцией фотографиями самых «убитых» участков.

Эти кадры сделаны нашим читателем на ул. Нестерова в Пролетарском районе Тулы. Несмотря на то, что это частный сектор, в утренние и вечерние часы пик машин здесь не меньше, чем на параллельной Гастелло. Утром и вечером по ул. Нестерова движутся целые вереницы автовладельцев, желающих попасть с ул. Кутузова на ул. Металлургов и обратно.

А вот качество асфальта здесь на порядок хуже, чем на Гастелло, по которой проходит основной поток транспорта. На ул. Нестерова дорога выглядит, как после бомбёжки:

– Каждый день проезжаю здесь, и могу точно сказать: это дорога – сплошная боль и унижение, – делится автор письма, пожелавший остаться анонимным. – Ехать быстрее 20 км/ч здесь невозможно в принципе, а в плохую погоду и в тёмное время суток поездка по ул. Нестерова вполне может закончиться пробитой покрышкой или деформированным колесным диском.

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам. Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список: после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.

КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ