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Самые «убитые» дороги Тулы: улица Нестерова – боль, унижение и пробитые колёса

Самые «убитые» дороги Тулы: улица Нестерова – боль, унижение и пробитые колёса

В часы пик здесь образуются пробки из автомобилистов, срезающих путь через частный сектор.

Глава Тульской области Алексей Дюмин поручил чиновникам разобраться с ямами на дорогах до 1 мая. Дефектов на тульских дорогах много, поэтому мы попросили наших читателей обозначить, так сказать, фронт работ и поделиться с редакцией фотографиями самых «убитых» участков.

Эти кадры сделаны нашим читателем на ул. Нестерова в Пролетарском районе Тулы. Несмотря на то, что это частный сектор, в утренние и вечерние часы пик машин здесь не меньше, чем на параллельной Гастелло. Утром и вечером по ул. Нестерова движутся целые вереницы автовладельцев, желающих попасть с ул. Кутузова на ул. Металлургов и обратно.

А вот качество асфальта здесь на порядок хуже, чем на Гастелло, по которой проходит основной поток транспорта. На ул. Нестерова дорога выглядит, как после бомбёжки:

– Каждый день проезжаю здесь, и могу точно сказать: это дорога – сплошная боль и унижение, – делится автор письма, пожелавший остаться анонимным. – Ехать быстрее 20 км/ч здесь невозможно в принципе, а в плохую погоду и в тёмное время суток поездка по ул. Нестерова вполне может закончиться пробитой покрышкой или деформированным колесным диском.

Галерея
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 1
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 2
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 3
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 4
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 5
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 6
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 7
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 8
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 9
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 10
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 11
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 12
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 13
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 14
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 15
Ямы на ул. Нестерова, Фото: 16
показать все фотографии

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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