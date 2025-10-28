«Велосипедистам–  всё, а нам ничего?»: туляки пожаловались на убитую дорогу на Ивановских дачах

Подписчики возмущения:
«Фото справа — новая велодорожка в районе Ивановских, фото справа — главная дорога на пару метров левее. Может, администрация прокомментирует такое «неравенство»? Обидно!»
Видео в нашем телеграм-канале
В районе улицы Шоссейной в сторону Косой Горы улица Ленина совершенно разбита. Зато велодорожка новая.
