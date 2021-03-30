Ищем самую «убитую» улицу: где в Туле больше ям на дорогах?

Губернатор поручил выполнить все работы по ликвидации дорожных дефектов до 1 мая. Уложатся ли дорожники в сроки?

Читатели присылают в редакцию фото разбитых дорог, Myslo проехался из Пролетарского района на Зеленстрой. Итоги «ямного» рейда смотрите в наших галереях.

Улицы Металлургов и Ложевая:

Улица Рязанская до Калужского шоссе:

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам. Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список: после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.

КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ