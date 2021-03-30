Ищем самую «убитую» улицу: где в Туле больше ям на дорогах?
Губернатор поручил выполнить все работы по ликвидации дорожных дефектов до 1 мая. Уложатся ли дорожники в сроки?
Читатели присылают в редакцию фото разбитых дорог, Myslo проехался из Пролетарского района на Зеленстрой. Итоги «ямного» рейда смотрите в наших галереях.
Улицы Металлургов и Ложевая:
Галерея
Улица Рязанская до Калужского шоссе:
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
- Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.