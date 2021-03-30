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Ищем самую «убитую» улицу: где в Туле больше ям на дорогах?

Ищем самую «убитую» улицу: где в Туле больше ям на дорогах?

Губернатор поручил выполнить все работы по ликвидации дорожных дефектов до 1 мая. Уложатся ли дорожники в сроки?

Читатели присылают в редакцию фото разбитых дорог, Myslo проехался из Пролетарского района на Зеленстрой. Итоги «ямного» рейда смотрите в наших галереях.

Улицы Металлургов и Ложевая:

Галерея
Ямы на дорогах, Фото: 1
Ямы на дорогах, Фото: 2
Ямы на дорогах, Фото: 3
Ямы на дорогах, Фото: 4
Ямы на дорогах, Фото: 5
Ямы на дорогах, Фото: 6
Ямы на дорогах, Фото: 7
Ямы на дорогах, Фото: 8
Ямы на дорогах, Фото: 9
Ямы на дорогах, Фото: 10
Ямы на дорогах, Фото: 11
Ямы на дорогах, Фото: 12
Ямы на дорогах, Фото: 13
Ямы на дорогах, Фото: 14
Ямы на дорогах, Фото: 15
показать все фотографии
Улица Рязанская до Калужского шоссе:
Галерея
Ямы на дорогах, Фото: 1
Ямы на дорогах, Фото: 2
Ямы на дорогах, Фото: 3
Ямы на дорогах, Фото: 4
Ямы на дорогах, Фото: 5
Ямы на дорогах, Фото: 6
Ямы на дорогах, Фото: 7
Ямы на дорогах, Фото: 8
Ямы на дорогах, Фото: 9
Ямы на дорогах, Фото: 10
Ямы на дорогах, Фото: 11
Ямы на дорогах, Фото: 12
Ямы на дорогах, Фото: 13
Ямы на дорогах, Фото: 14
Ямы на дорогах, Фото: 15
Ямы на дорогах, Фото: 16
Ямы на дорогах, Фото: 17
Ямы на дорогах, Фото: 18
Ямы на дорогах, Фото: 19
Ямы на дорогах, Фото: 20
Ямы на дорогах, Фото: 21
Ямы на дорогах, Фото: 22
Ямы на дорогах, Фото: 23
Ямы на дорогах, Фото: 24
Ямы на дорогах, Фото: 25
Ямы на дорогах, Фото: 26
Ямы на дорогах, Фото: 27
Ямы на дорогах, Фото: 28
Ямы на дорогах, Фото: 29
Ямы на дорогах, Фото: 30
показать все фотографии
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу! 

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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Автор: Юлия Королева
Фотографы: Дмитрий Дзюбин, Сергей Стариков
сегодня, в 16:08 +4
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