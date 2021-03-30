Воспитанники академии «Арсенала» стали победителями Всероссийских соревнований по футболу
Поздравляем ребят!
С 21 по 28 марта в Тамбове проходил финальный этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд спортивных школ юношей 2004 г. р. (зона СФФ Центр — первенство Центрального и Южного федеральных округов).
Команда ЦПЮФ «Арсенал-2004» (тренеры Игорь Дронов и Максим Осипов), не проиграв ни одного матча, заняла первое место в группе. В финале ребята встретились с тамбовской «Академией футбола». Арсенальцы победили со счетом 3:1 (голы на счету Вагинака Антанесяна, Максима Зотова и Макара Макарова) и заняли первое место.
Денис Вайтехович признан лучшим защитником первенства, а Алексей Белянин получил приз лучшего игрока турнира.
Вместе с Кубком чемпиона ребята завоевали путевку на финал первенства России, где им предстоит сразиться с сильнейшими командами страны.
Отличились и воспитанники ЦПЮФ «Арсенал» 2009 года рождения. Они стали призерами турнира «Восхождение. BALTIC CUP». Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
С 22 по 26 марта в Санкт-Петербурге проходил турнир «Восхождение. BALTIC CUP». В нем приняли участие 10 команд, которые были разделены на две группы. Нашу академию представляла команда «Арсенал-2009» (тренеры Константин Сашилин и Михаил Евстратов). По итогам группового турнира туляки заняли второе место.
В борьбе за бронзовые награды ЦПЮФ «Арсенал-2009» по пенальти победил «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:1.