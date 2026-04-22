Кровь из глаз: туляки показали самый странный ремонт от дорожников

Ремонт дороги к Селу Осиновая гора возмутил местного жителя.

«Я не специалист по дорожному ремонт, но предполагаю, что такой ремонт не продержится и сезона, а целесообразность заплаток, там где требуется полная замена полотна вызывает еще больше вопросов», — написал подписчик канала «Тула. Происшествия».

Еще одно чудо дорожной техники показал в ВК житель улицы Белкина. Он обратился в администрацию с вопросом, когда залатают яму на улице Белкина, 1-в.

Ну, яму и залатали!

«Почему нельзя было с первого раза нормально сделать? Тротуар-то почему не сделали?» — недоумевает подписчик.