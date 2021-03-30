«Накажи автохама»: нарушение или служебная необходимость?
Наш читатель сфотографировал машины государственных структур, припаркованные под знаком «Остановка запрещена».
И снова с вами наша постоянная рубрика «Накажи автохама». В этот раз читатель прислал в редакцию кадры, снятые напротив дома № 12 по ул. Фрунзе. Две фотографии сделаны в разное время, но в одном месте.
На первой — служебный Renault Duster сотрудников Ространснадзора, припаркованный, словно в насмешку над Правилами дорожного движения, прямо под знаком «Остановка запрещена». Фото сделано 28 марта, в 14.04. Кстати, неделю назад автомобиль этого ведомства уже становился героем нашей рубрики.
На второй фотографии аналогичным образом нарушают ПДД сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Дата съёмки — 17 марта, в 10 часов утра.
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа, и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.