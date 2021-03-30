«Накажи автохама»: нарушение или служебная необходимость?

И снова с вами наша постоянная рубрика «Накажи автохама». В этот раз читатель прислал в редакцию кадры, снятые напротив дома № 12 по ул. Фрунзе. Две фотографии сделаны в разное время, но в одном месте.

На первой — служебный Renault Duster сотрудников Ространснадзора, припаркованный, словно в насмешку над Правилами дорожного движения, прямо под знаком «Остановка запрещена». Фото сделано 28 марта, в 14.04. Кстати, неделю назад автомобиль этого ведомства уже становился героем нашей рубрики.

На второй фотографии аналогичным образом нарушают ПДД сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Дата съёмки — 17 марта, в 10 часов утра.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.