По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?

Читатели пишут: «Асфальт в этом году сошел вместе со снегом!» — и отправили Myslo в танковый рейд.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тулу наконец пришла весна. Под солнцем залежи снега активно тают, открывая всю «красоту» побитого после зимы асфальта.

В редакцию Myslo активно поступают жалобы от тульских водителей на обилие ям. Редакция выехала на улицы разных районов Тулы, чтобы проверить состояние дорог. А на чем еще ехать, как не на танке! Пусть даже на пластиковом и небольшом (строго говоря, это бронетранспортёр, но давайте сделаем скидку на то, что автор может не полностью разбираться в «мужской» технике. — Прим. ред.).

Вчера на оперативном совещании в «белом доме» губернатор потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства «отчитаться за каждую яму». Особое внимание — участкам дорог, на которые больше всего жаловались.

Туда и поедем!

Улица Руднева. Как вы можете видеть на фото, дорожное полотно сильно повреждено в местах прокладки трамвайных рельсов, из-за этого автомобилисты движутся по проезжей части, словно по старой стиральной доске:







А самые глубокие ямы мы нашли в районе дома № 35 и пересечения ул. Руднева с ул. Академика Павлова:







В некоторых ямах наш смелый танк шел ко дну:







На ул. Оружейной ямы залатали, но в некоторых местах асфальт все равно немного просел, за счет чего образовалось настоящее «море»:







Не пощадила зима и ул. Фридриха Энгельса — здесь дорога тоже покрыта глубокими «шрамами», особенно вдоль трамвайных путей:







Наш танк погружался в лужи по самую башню:







На дыры в асфальте на ул. Галкина туляки часто жалуются в редакцию Myslo.

Огромной ямой улица встретила нас в самом начале — на перекрестке с ул. Луначарского:







В ямах на ул. Галкина танк тоже поплавал с лихвой:







Вся улица — словно после бомбежки:







Вместо «лежачих полицейских» теперь дыры в асфальте — побочка от чистки снега. Но после такой зимы подобное простительно. Единственное, желательно бы вернуть «лежачего» поскорее на место:







После ул. Галкина мы поехали на Алексинское шоссе. Читатели говорят — вот где ужас!

«На Алексинском шоссе в сторону Тулы, после заправки, огромные ямы. Сегодня вечером вместе с нами 4 машины пробили по два колеса. Колеса ремонту не подлежат», — пишут туляки.







Ямы мы действительно обнаружили в большом количестве, однако заметим, что дальше по шоссе работали дорожники, которые ситуацию уже исправляют. Насколько хорошо — покажет время.







На ул. Дульной тоже не осталось живого места — дырка на дырке:





А тем временем туляки шлют нам в бот еще и еще больше ям:





«Яма на ул. Оборонной/Некрасова „прекрасна“! А асфальт гармошкой на перекрёстке — еще лучше!» — пишет нам в телеграм-бот тулячка Екатерина.

Отметим, что ямы в областном центре довольно оперативно «латают». После жалоб туляков самые огромные ямы на ул. Мосина, Оружейной и Кауля быстро залили асфальтом. Другой вопрос — к качеству ремонта. Что за асфальт такой, что и зиму не простоял?

Ну что, традиции забывать не будем? Ищем самую убитую улицу! Пишите адреса в комментарии!