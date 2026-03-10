  1. Моя Слобода
По Туле только на танке! На каких тульских дорогах больше всего ям?

Читатели пишут: «Асфальт в этом году сошел вместе со снегом!» — и отправили Myslo в танковый рейд.

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тулу наконец пришла весна. Под солнцем залежи снега активно тают, открывая всю «красоту» побитого после зимы асфальта. 

В редакцию Myslo активно поступают жалобы от тульских водителей на обилие ям. Редакция выехала на улицы разных районов Тулы, чтобы проверить состояние дорог. А на чем еще ехать, как не на танке! Пусть даже на пластиковом и небольшом (строго говоря, это бронетранспортёр, но давайте сделаем скидку на то, что автор может не полностью разбираться в «мужской» технике. — Прим. ред.).

Вчера на оперативном совещании в «белом доме» губернатор потребовал от министра транспорта и дорожного хозяйства «отчитаться за каждую яму». Особое внимание — участкам дорог, на которые больше всего жаловались.

Туда и поедем!

Улица Руднева. Как вы можете видеть на фото, дорожное полотно сильно повреждено в местах прокладки трамвайных рельсов, из-за этого автомобилисты движутся по проезжей части, словно по старой стиральной доске:

_ZYB9378.jpg

А самые глубокие ямы мы нашли в районе дома № 35 и пересечения ул. Руднева с ул. Академика Павлова:

_ZYB9397.jpg

В некоторых ямах наш смелый танк шел ко дну:

_ZYB9406.jpg

На ул. Оружейной ямы залатали, но в некоторых местах асфальт все равно немного просел, за счет чего образовалось настоящее «море»:

_ZYB9417.jpg

Не пощадила зима и ул. Фридриха Энгельса — здесь дорога тоже покрыта глубокими «шрамами», особенно вдоль трамвайных путей:

_ZYB9435.jpg

Наш танк погружался в лужи по самую башню:

_ZYB9410.jpg

На дыры в асфальте на ул. Галкина туляки часто жалуются в редакцию Myslo.

Огромной ямой улица встретила нас в самом начале — на перекрестке с ул. Луначарского:

_ZYB9440.jpg

В ямах на ул. Галкина танк тоже поплавал с лихвой:

_ZYB9444.jpg

Вся улица — словно после бомбежки:

_ZYB9453.jpg

Вместо «лежачих полицейских» теперь дыры в асфальте — побочка от чистки снега. Но после такой зимы подобное простительно. Единственное, желательно бы вернуть «лежачего» поскорее на место:


_ZYB9459.jpg

После ул. Галкина мы поехали на Алексинское шоссе. Читатели говорят — вот где ужас!

«На Алексинском шоссе в сторону Тулы, после заправки, огромные ямы. Сегодня вечером вместе с нами 4 машины пробили по два колеса. Колеса ремонту не подлежат», — пишут туляки.


_ZYB9484.jpg

Ямы мы действительно обнаружили в большом количестве, однако заметим, что дальше по шоссе работали дорожники, которые ситуацию уже исправляют. Насколько хорошо — покажет время.

_ZYB9487.jpg

На ул. Дульной тоже не осталось живого места — дырка на дырке:

_ZYB9489.jpg

А тем временем туляки шлют нам в бот еще и еще больше ям:


photo_2026-03-11_06-17-35.jpg

«Яма на ул. Оборонной/Некрасова „прекрасна“! А асфальт гармошкой на перекрёстке — еще лучше!» — пишет нам в телеграм-бот тулячка Екатерина.

Отметим, что ямы в областном центре довольно оперативно «латают». После жалоб туляков самые огромные ямы на ул. Мосина, Оружейной и Кауля быстро залили асфальтом. Другой вопрос — к качеству ремонта. Что за асфальт такой, что и зиму не простоял? 

 

Ну что, традиции забывать не будем? Ищем самую убитую улицу! Пишите адреса в комментарии!

Автор:
Фотограф:
сегодня, в 08:00
