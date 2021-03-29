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Пик половодья в Тульской области ожидается в начале апреля

Пик половодья в Тульской области ожидается в начале апреля

На данный момент подтопленных участков нет.

В ходе оперативного совещания в правительстве Тульской области начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов доложил губернатору об обстановке в региона. По его словам, на данный момент уровень воды до полотна низководных мостов составляет от 80 см до 2,5 метров. Подтопленных участков нет. Прибрежные полосы, русла рек, а также мостовые переезды очищают от мусора и затопленной древесины.
 
«Пик половодья ожидаем в первой декаде апреля. И, дополнительно доложу — на сегодня также остро стоит вопрос безопасности на воде. С тонкого льда в эти выходные, в городе Алексин на реке Ока спасли пять рыбаков с оторвавшейся льдины. Основные усилия также будем направлять на профилактику среди населения данных вопросов, и конечно же, задача — не допустить выхода людей на лед. Комплекс мероприятий спланирован и проводится, держим вопрос на контроле», — сообщил начальник ГУ МЧС России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:01 +1
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