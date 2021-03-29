Убийство на остановке: дело жителя Донского передано в суд

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Происшествие произошло в январе. Пьяный обвиняемый поссорился с мужчиной и ударил его ножом.

В Донском 24-летний мужчина обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что вечером 12 января пьяный обвиняемый распивал алкоголь в компании 32-летнего знакомого. Находясь на остановке общественного транспорта, мужчины поссорились. В ходе ссоры подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в лицо и спину. От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия

Уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.