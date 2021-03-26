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Тульские спасатели тренировались спасать людей на Упе во время паводка: фоторепортаж

Тульские спасатели тренировались спасать людей на Упе во время паводка: фоторепортаж

Тренировка прошла на набережной Дрейера.

На Упе организовали несколько рабочих точек. Например, на Зареченском мосту эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. На набережной организовали переправу для эвакуации во время паводка из отрезанного водой населенного пункта: жителей на лодке перевозили с одного берега на другой.

Также спасатели продемонстрировали, как проходит спасение утопающего и оказание ему помощи на суше.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, цель мероприятия — оценить на практике навыки спасателей и работу оборудования.

Начальник МУ «ЦГЗСР г. Тулы» Николай Безруков отметил, что спасатели справились с поставленной задачей. Навыки пригодятся и при подготовке мероприятий по безопасному летнему отдыху людей на воде.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:20 0
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