Тульские спасатели тренировались спасать людей на Упе во время паводка: фоторепортаж

На Упе организовали несколько рабочих точек. Например, на Зареченском мосту эвакуировали пострадавшего с помощью альпинистского снаряжения. На набережной организовали переправу для эвакуации во время паводка из отрезанного водой населенного пункта: жителей на лодке перевозили с одного берега на другой.

Также спасатели продемонстрировали, как проходит спасение утопающего и оказание ему помощи на суше.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, цель мероприятия — оценить на практике навыки спасателей и работу оборудования.