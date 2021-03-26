На улице Советской сгорел заброшенный дом

На ул. Советской, недалеко от бывшего здания областного УГИБДД, загорелся заброшенный частный дом. На месте работали четыре пожарных расчёта, они быстро справились с огнём.

Судя по всему, возгорание началось в одной из комнат, и перекинулось на другую часть здания и кровлю. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.

На ул. Советской по направлению в сторону Пролетарского округа образовалась серьёзная пробка.

Новость дополнена в 19.15.