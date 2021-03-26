На улице Советской сгорел заброшенный дом
На месте работали четыре пожарных расчёта.
На ул. Советской, недалеко от бывшего здания областного УГИБДД, загорелся заброшенный частный дом. На месте работали четыре пожарных расчёта, они быстро справились с огнём.
Судя по всему, возгорание началось в одной из комнат, и перекинулось на другую часть здания и кровлю. По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
На ул. Советской по направлению в сторону Пролетарского округа образовалась серьёзная пробка.
Новость дополнена в 19.15.
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