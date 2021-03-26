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В марте новомосковские пожарные спасли с деревьев двух котов
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области

В марте новомосковские пожарные спасли с деревьев двух котов

Одно животное пришлось сбивать струей воды.

23 марта новомосковским пожарным поступил необычный вызов. Жители города сообщили, что на дереве, которое находится на ул. Вокзальной, уже несколько дней сидит кот. На место направили отделение 25 пожарно-спасательной части во главе с помощником начальника караула Романом Павловым.
 
«По прибытии было установлено: животное находится на дереве, на уровне примерно 10 метров от земли. Вызволяли кота огнеборцы с использованием имеющегося пожарно-технического вооружения. Операция прошла успешно, животное спасено», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Стоит отметить, что в марте это уже второй случай спасения животных в Новомосковске. 15 марта животное застряло примерно на высоте 6-го этажа и не могло самостоятельно спуститься. Использовать для спасения кота пожарную лестницу было невозможно, поэтому огнеборцы растянули у земли брезент и сбили пушистого струей воды. Этот момент попал в объектив мобильника очевидца.
 

 
По данным МЧС, с этим котом тоже все в порядке, его вернули хозяину.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:44 +6
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