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Конкурс «Красотка в погонах»: Myslo подарил участницам фотосессию

Конкурс «Красотка в погонах»: Myslo подарил участницам фотосессию

Смотрите большой фоторепортаж!

Myslo провел фотосессию для участниц конкурса «Красотка в погонах». В течение двух дней наш фотограф Дмитрий Дзюбин снимал судебных приставов в профессиональной студии.

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Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
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Знакомимся с нашими участницами поближе!

 

Мария Чекмарева — инспектор отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы.

Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
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Валерия Чухрова, начальник отделения — старший судебный пристав отделения судебных приставов Центрального района Тулы УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.

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Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
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Светлана Кучик, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
показать все фотографии
Галина Ильина работает судебным приставом-исполнителем межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области. Младший лейтенант внутренней службы.
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Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
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Екатерина Сучкова  — инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Имеет звание младший лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
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Дарья Егорова — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской области. Младший лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
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Екатерина Прокудина — начальник отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
показать все фотографии
Юлия Лаврова работает старшим инспектором отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 5
показать все фотографии
Инна Парамонова работает главным инспектором отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
показать все фотографии
Инна Зубрилина — заместитель начальника отделения — заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов Советского района Тулы. лейтенант внутренней службы.
Галерея
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 1
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 2
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 3
Фотосессия для конкурса "Красотка в погонах", Фото: 4
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Следующий этап нашего конкурса — голосование. Оно стартует на Myslo завтра, 18 марта.

 

Сюжет: Конкурс красоты для судебных приставов "Красотка в погонах"
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Зубрилина – замначальника отделения судебных приставов Советского района
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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Зубрилина – замначальника отделения судебных приставов Советского района
14 марта, в 10:10, 27 3830 2
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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Парамонова – главный инспектор отделения организации исполнительного розыска УФССП
13 марта, в 10:00, 30 2577 2
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Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Юлия Лаврова – старший инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП
12 марта, в 20:00, 27 2308 1
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Екатерина Прокудина – начальник отделения организации исполнительного розыска УФССП
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12 марта, в 16:40, 42 2624 10
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:40 +4
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