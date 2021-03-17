Конкурс «Красотка в погонах»: Myslo подарил участницам фотосессию

Следующий этап нашего конкурса — голосование. Оно стартует на Myslo завтра, 18 марта.

работает судебным приставом-исполнителем межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области. Младший лейтенант внутренней службы.

Myslo провел фотосессию для участниц конкурса «Красотка в погонах» . В течение двух дней наш фотограф Дмитрий Дзюбин снимал судебных приставов в профессиональной студии.