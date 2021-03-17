Конкурс «Красотка в погонах»: Myslo подарил участницам фотосессию
Смотрите большой фоторепортаж!
Myslo провел фотосессию для участниц конкурса «Красотка в погонах». В течение двух дней наш фотограф Дмитрий Дзюбин снимал судебных приставов в профессиональной студии.
Знакомимся с нашими участницами поближе!
Мария Чекмарева — инспектор отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание младшего лейтенанта внутренней службы.
Валерия Чухрова, начальник отделения — старший судебный пристав отделения судебных приставов Центрального района Тулы УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Светлана Кучик, заместитель начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Галина Ильина работает судебным приставом-исполнителем межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области. Младший лейтенант внутренней службы.
Екатерина Сучкова — инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Имеет звание младший лейтенант внутренней службы.
Дарья Егорова — судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского районов УФССП России по Тульской области. Младший лейтенант внутренней службы.
Екатерина Прокудина — начальник отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Имеет звание лейтенант внутренней службы.
Юлия Лаврова работает старшим инспектором отдела организации исполнительного производства УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Инна Парамонова работает главным инспектором отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Тульской области. Лейтенант внутренней службы.
Инна Зубрилина — заместитель начальника отделения — заместитель старшего судебного пристава отделения судебных приставов Советского района Тулы. лейтенант внутренней службы.
Следующий этап нашего конкурса — голосование. Оно стартует на Myslo завтра, 18 марта.
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Зубрилина – замначальника отделения судебных приставов Советского района
14 марта, в 10:10, 27 3830 2
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Инна Парамонова – главный инспектор отделения организации исполнительного розыска УФССП
13 марта, в 10:00, 30 2577 2
Конкурс Myslo «Красотка в погонах»: Юлия Лаврова – старший инспектор отдела организации исполнительного производства УФССП
12 марта, в 20:00, 27 2308 1
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